منظمة الصحة تتراجع عن القضاء على الملاريا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن القضاء على الملاريا أمر ممكن من الناحية البيولوجية وهو هدف نبيل، لكن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على توفير الموارد المالية والأدوات والإرادة السياسية من أجل السيطرة عليه.

وقال خبراء من منظمة الصحة العالمية، لدى الكشف عن نتائج تحليل استمر ثلاثة أعوام للجهود العالمية لمكافحة الملاريا، إنه بالرغم من أن القضاء على المرض الذي ينقله البعوض "قابل للتنفيذ" فإنه يتعذر حتى الآن تحديد التكلفة اللازمة لتحقيق ذلك أو تحديد موعد مستهدف لذلك.

"لن نستطيع القضاء على المرض حالياً"

وأوضح بيدرو ألونسو، مدير برنامج المنظمة العالمي لمكافحة الملاريا، أن وضع أهداف غير واقعية بتكاليف ومواعيد غير معلومة قد يؤدي إلى "إحباط وردود فعل عكسية" لذا يجب أن يركز العالم أولا على تطوير أدوية ولقاحات ومبيدات حشرية جديدة للسيطرة على حالات الإصابة والوفاة بالملاريا.

وصرح لصحافيين في إفادة عبر الهاتف بأنه "من غير المرجح أن نتمكن بالأدوات التي في أيدينا اليوم من القضاء على المرض. ينبغي التأكيد على العودة للمسار الصحيح".

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وبعد عقد أو نحو ذلك من الانخفاض الملحوظ في أعداد حالات الإصابة والوفاة بالملاريا، تُظهر أحدث بيانات المنظمة أن التقدم في طريقه للتوقف.

وأصابت الملاريا حوالي 219 مليون شخص عام 2017 توفي نحو 435 ألفا منهم، والغالبية العظمى منهم رضع وأطفال في أفقر مناطق إفريقيا.

ولا يمثل ذلك تغيرا يذكر عن عام 2016، لكن أعداد حالات الإصابة بالملاريا في العالم سبق وأن تراجعت باطراد من 239 مليون حالة في عام 2010 إلى 214 مليونا في عام 2015، كما انخفضت حالات الوفاة من 607 آلاف إلى نحو 500 ألف من عام 2010 حتى عام 2013.