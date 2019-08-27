أتشعر بالتعب سريعاً؟ احذر فقد تكون مصاباً بهذه المشاكل الصحية!

قال علماء، الاثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في المستقبل، وفقاً لدراسة حديثة. وذكر تقرير منشور على موقع "ميديكال نيوز توداي" أن "625 متطوعاً شاركوا في الدراسة، للعثور على العلاقة بين الإصابة بأمراض القلب طويلة الأمد والشعور السريع بالإعياء والتعب".

ونُشرت نتائج الدراسة، التي أعدتها هاففا كارا أيدين، بـ"جمعية القلب الأميركية". وفي بداية البحث، قدر العلماء احتمال إصابة المشاركين بأمراض القلب خلال 10 سنوات، وبعد 4 سنوات، أُجبر المشاركون على المشي لمدة 5 دقائق على جهاز السير بعد ضبطه على سرعة 1.5 ميل في الساعة.

وأشارت الدراسة إلى أن "الأشخاص الذين اُكتشف أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، كانوا يشعرون بالتعب بسرعة".

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وقالت جينيفر سكراك، عضوة فريق البحث والأستاذ في كلية "بلومبيرغ للصحة العامة" بجامعة "جونز هوبكنز": "حتى لو كنت مرهقًا لأن لديك طفلا حديث الولادة في المنزل، فستكون هذه مهمة سهلة للغاية". وأكدت على أهمية أن يكون البحث على دراية بأمراض القلب للأشخاص الذين يصابون بالتعب بسرعة.

وشددت أيضاً على أهمية تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة التمارين من أجل حياة صحية، قائلة: "لا يحب الناس أن ينصتوا، كلوا بشكل صحي ومارسوا التمارين. هاتان اثنتان من أهم النصائح في مجال الصحة العامة، ونقول إنها تتعلق بكل حالة تقريباً، لكنها حقيقة".

وأكدت أنه "إذا حرص الناس على ممارسة التمارين بانتظام، وحافظوا على وزنهم، فسيكون بوسعهم الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب".