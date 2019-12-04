تعرف على.. علاقة الولادات المبكرة بالاحتباس الحراري

أجرى علماء في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس جمع بيانات أكثر من 56 مليون ولادة في الولايات المتحدة بين عامي 1969 و1988، في دراسة توصلت إلى أن الاحتباس الحراري قد يجعل النساء يلدن في وقت مبكر، كما أنه يعرّض الرضع للخطر.

ووجد العلماء، الذين كانوا يقومون بدراسة على الولادات والطقس في الولايات المتحدة، أن معدلات الولادات ارتفعت بنسبة 5 في المئة خلال الأيام التي كانت فيها درجات الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية.

ولادات مبكرة

وبينت البيانات أن عددا كبيرا من الرضع ولدوا قبل أيام على الموعد المحدد، كما أن البعض الآخر وُلدوا قبل أسبوعين من المتوقع.

ورجح الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة قد يسبب تغيرات هرمونية لدى الحوامل، ما يؤدي إلى الولادة في وقت مبكّر، وبالتالي تؤثر سلبا على المولود.

وقال الباحثون إنه من المرجّح أن تزداد هذه المشكلة سوءًا، لأن تغير المناخ يعني أن موجات الحر ستزداد على مدار العقود القادمة.