كيف نقي الأطفال من تصلب الشرايين؟

أجرى باحثون في كلية الطب في جورجيا بالولايات المتحدة دراسة تشير إلى أن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يومياً، لمدة 40 دقيقة، تحسّن المقاييس الأساسية لصحة القلب والأوعية الدموية وتقي الأطفال من تصلب الشرايين.

وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها، الاثنين، في دورية (International Journal of Obesity) العلمية، أنه تمت مراقبة 175 من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 8-11 عاماً، ثلاثة أرباعهم يعانون من السمنة، وغالبيتهم يعانون من ارتفاع السكر بالدم أعلى من المعتاد، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري، فيما كان 5% من المشاركين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وعمد فريق البحث إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث شاركت المجموعة الأولى في الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق مثل القفز على الحبل واللعب لمدة 40 دقيقة يومياً، بعد اليوم الدراسي، فيما شاركت المجموعة الثانية في أنشطة لا تعتمد على الحركة مثل الحرف اليدوية والموسيقى وألعاب الطاولة.

ووضعت أجهزة لمراقبة معدل ضربات القلب حتى يتمكن المشاركون والباحثون أيضا من رؤية كيفية استجابة نبضهم للتدريبات. وقام الباحثون بقياس العديد من مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية قبل وبعد الدراسة، بما في ذلك ضغط الدم ومقاومة الأنسولين ومستويات الدم من الجلوكوز والدهون والالتهابات، وكذلك تصلب الشرايين.

الرياضية ومقاومة الأنسولين

ووجد الباحثون، بعد 8 أشهر من المتابعة، أن من مارسوا التمارين الرياضية بانتظام، تحسنت لديهم المقاييس الأساسية لصحة القلب والأوعية الدموية مثل مستويات الكوليسترول الجيدة واللياقة البدنية والنسبة المئوية للدهون في الجسم.

واستخدم الباحثون الموجات فوق الصوتية لقياس سرعة موجة النبض السباتي، والذي يبحث في المدة التي يستغرقها الدم للمرور عبر الشرايين الرئيسية مثل الشريان الأورطي في الصدر والبطن، لقياس تصلب الشرايين في بداية ونهاية التمرين.

ووجدت الدراسة الجديدة أن التمارين الرياضية خفضت من مقاومة الأنسولين بالجسم، وهي حالة مرضية ترتبط بتصلب الشرايين أيضاً، حتى أكثر من ضغط الدم، الذي يُعتقد أنه السبب الرئيسي لتصلب الشرايين. لذلك، فإن الحد من مقاومة الأنسولين بالجسم قد يكون أفضل استراتيجية لمنع تصلب الشرايين عند الأطفال، وفقاً للدراسة. ووفقاً للباحثين، فإن تصلب الشرايين يعتبر مؤشراً مستقلاً لمشاكل القلب والأوعية الدموية وخطر الموت لدى البالغين.

كما وجد الباحثون أن الأطفال في الدراسة الذين لديهم نسبة أكبر من الدهون في الجسم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم بالفعل شرايين أكثر صلابة من أقرانهم الذين لا يعانون من السمنة.

وفي أحدث تقاريرها، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 42 مليون طفل من دون سن الخامسة كانوا يعانون من فرط الوزن في عام 2016.

وأشارت إلى أن سمنة الطفولة من أخطر المشكلات الصحية في القرن الحادي والعشرين، ومن المحتمل أن يتحوّل الأطفال ذوو الوزن المفرط إلى مصابين بالسمنة عند الكبر، ومن المحتمل أيضاً أن يصابوا أكثر من غيرهم، بالسكري وأمراض القلب ما قد يؤدي إلى وفاتهم وإصابتهم بالعجز في مراحل مبكّرة.