10 وجبات غذائية "لذيذة" لكن غير صحية.. تجنبوها

في بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد أي الوجبات الغذائية صحي أو غير ضار وأيها غير صحي ومضر، إذ إن بعض الوجبات الغذائية التي تبدو صحية، يحتوي معظمها على دهون مشبعة ضارة صحيا أو المواد الحافظة والمكونات الصناعية التي تشكل خطرا على صحة الإنسان.

وسعيا للإجابة عن سؤال ما السبب أو الأسباب التي تدعو إلى تصنيف وجبة غذائية ما بأنها غير صحية، يفيد موقع "holistic health depot" بأن مكونات الوجبة الغذائية وطريقة التحضير هي التي تحدد ما إذا كان الطعام صحيًا من عدمه. ويعتبر السكر والصوديوم والدهون (المشبعة وغير المشبعة) بعض العناصر، التي يجب التأكد من كمياتها أو خلو الوجبة الغذائية منها عند التسوق. ويقدم الموقع أمثلة على العناصر الغذائية الواجب التقليل من تناولها ويقترح بدائل صحية لها فيما يلي:

1-الخبز الأبيض

يتم استخدام القمح المكرر لصناعة الخبز بكميات تجارية. ويحتوي القمح المكرر على قدر قليل من الألياف ونسبة كبيرة من السكريات. وعند استهلاك كميات كبيرة من الخبز الأبيض ترتفع نسبة السكر في الدم. لكن يمكن استبدال الخبز الأبيض بخبز القمح الكامل.

2-الحبوب المحلاة

إن الحبوب المصنعة بأشكال شبيهه بالأرز والذرة والقمح والشوفان ليست صحية، حيث إنها تحتوي على الكثير من السكر المضاف، ومما يزيد الطين بلة، أن معظمها تم خبزه من دقيق مكرر، مضافا إليه السكر. ينصح بتناول الأرز الطبيعي والشوفان الغير مصنع.

3-الأطعمة المقلية والمشوية

يؤكد الخبراء أن أكثر الطرق غير الصحية للطهي هي الشواء والقلي. تتشكل بعض المركبات الكيميائية عندما يتم طهي الأطعمة باستخدام هذه الطرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ولتوخي الأمان، ينصح باختيار الوجبات الغذائية المطبوخة بطرق تقليدية أو على البخار.

4-البيتزا

تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة شعبية. وتكمن الضرر في تناول شطائر البيتزا في احتواء بعضها على اللحوم المصنعة فضلا عن التسخين المتكرر في حالة البيتزا التي تباع مجمدة أو يتم بيعها بكميات تجارية كبيرة. ولكن لا يجب الامتناع عن كل شطائر وإنما ينصح باختيار الأنواع الخالية من اللحوم المصنعة ويفضل تناول البيتزا المجهزة بالمنزل حيث إنها هي الأفضل.

5-البطاطس المقلية

إن البطاطس المسلوقة صحية للغاية، ولكن تأتي البطاطس المقلية على النقيض تماما. إن البطاطس المقلية عالية في السعرات الحرارية وبالتالي تؤدي للإصابة بالسمنة المفرطة. كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأكريلاميد مما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. يُنصح بتناول البطاطس المطبوخة ويمكن استبدال رقائق البطاطس بالمكسرات أو قطع الجزر الصغيرة.

6-زبادي قليل الدسم

إن الزبادي صحي بشكل عام، ولكن معظم الزبادي الجاهز في المتاجر غير صحي، لأنه قليل الدسم وغني بالسكر المضاف، والأهم أنه لا يحتوي على بكتيريا جيدة لأنه تم بسترة الألبان وبالتالي تم قتل كل بكتيريا البروبيوتك في الحليب. ينصح الخبراء باختيار الزبادي كامل الدسم الذي يحتوي على بروبيوتك لأنه يقدم فوائد عديدة.

7-اللحوم المصنعة

تعد بعض أنواع اللحوم النيئة صحية ومغذية، ولكن اللحوم المصنعة تضر بالصحة وتصيب الإنسان بالكثير من الأمراض مثل النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون، بسبب المواد الحافظة المضافة إليها.

8-الشوكولاتة

تعتبر غالبية أنواع الشوكولاتة غير صحية، حيث إنها غنية بالدهون المصنعة والسكر ودقيق القمح المكرر. يجب مراجعة مكونات الشوكولاتة قبل تناولها وينصح بتناول الشوكولاتة الخالية من السكر.

9-مشروبات غازية ومحلاة

يؤدي تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية إلى التعرض لخطر الإصابة بالسمنة وأمراض السكري وأمراض القلب. وينصح الخبراء باستبدال مشروبات القهوة والشاي والصودا والمياه الغازية بمياه الشرب النقية. ويقترح الخبراء إضافة شريحة من الليمون لإضافة نكهة إلى كوب الماء مع مراعاة تناول 8 أكواب ماء نقي يوميا.

10-معظم عصائر الفاكهة

يسود اعتقاد راسخ أن عصير الفاكهة صحي لأنه يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة، ولكن يغفل الكثيرون عن حقيقة أنه يشتمل أيضًا على كميات كبيرة من السكر السائل. ولكن لا تعد كل عصائر الفاكهة غير صحية، إذ أن عصير التوت الأزرق والرمان من العصائر المفيدة للصحة على الرغم من وجود السكريات. وينصح الخبراء بتناول الفاكهة ناضجة وإذا تم تناول عصائر الفاكهة فيراعى ألا يكون ذلك بشكل يومي.