المشروب الأكثر استهلاكاً على الأرض.. هل يطيل العمر؟

يعتبر كوب الشاي، باختلاف أنواعه وطرق صنعه، ليس مجرد مشروب بل جزء من الحياة اليومية للملايين حول العالم وأيضاً جزء من التاريخ، وهو المشروب الثاني الأكثر استهلاكاً على الأرض بعد الماء، حتى إنه يجد شهرة في كثير من الثقافات وفي العديد من المناسبات الاجتماعية المختلفة.

ورغم أن نبات الشاي واحد لكن تختلف أنواعه؛ فالشاي الأخضر يجفف سريعاً بالبخار فيحتفظ بخصائصه ولذلك هو أكثر فائدة من الشاي الأسود، بينما الأسود تفرم الأوراق وتعجن وتتخمر ثم تجفف. وكلا النوعين بهما كافيين طبيعي يعمل على تنشيط الجهاز العصبي.

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هذا وكشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين، أن شرب الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يطيل عمر الإنسان لمدة عام على الأقل. وقال مؤلف الدراسة الدكتور، شينيان وانغ، إن استهلاك الشاي المعتاد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب الموت، وأشار إلى أن الفوائد الصحية تعود أكثر للشاي الأخضر، ولشرب الشاي على المدى الطويل وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور".

ما هو السر؟

وشارك في هذه الدراسة 100.902 مشارك تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كانت إحداهم تشرب الشاي بانتظام، بينما تشرب الأخرى الشاي بمعدل أقل من 3 أكواب في الأسبوع، وتم تقييم المشاركين على مدار 7 سنوات، حيث كشفت التحليلات أن الذين يشربون الشاي بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعاشوا في المتوسط 1.26 سنة أطول ممن يشربون الشاي نادرا. وعلى الرغم من أن السبب غير واضح، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن ذلك ربما يعود إلى البوليفينول الموجود في الشاي، وهي مادة كيميائية ذات خصائص مضادة للأكسدة.

من جانبه، يقول مؤلف الدراسة الرئيسي، دونغ فنغ غو: "اقترحت دراسات الآليات أن المركبات النشطة بيولوجيا في الشاي، وهي البوليفينول، لا تخزن في الجسم على المدى الطويل، لذلك يكون تأثير الشاي على القلب مرتبط بتناول الشاي بشكل متكرر على مدى فترات طويلة".

الآثار الوقائية أكثر وضوحاً لدى الرجال

إلى ذلك، يتوقع الباحثون أن يعود تأثير الشاي الأخضر، لكونه أكثر ثراء من الشاي الأسود في البوليفينول، أو لأنه يتم تقديم الشاي الأسود مع الحليب في الكثير من الأحيان، وهو ما قد يحمل تأثيرا سلبيا على وظائف القلب. في الوقت نفسه، وجدت الدراسة أيضا أن الآثار الوقائية للشاي كانت أكثر وضوحا للرجال عنها في النساء.

يتابع الدكتور وانغ: "لعل أحد أسباب ذلك هو استهلاك الرجال لكمية أكبر من الشاي بالمقارنة مع 20% فقط من النساء، كذلك فكانت نسبة وفيات النساء جراء الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية أقل بكثير من الرجال، وهو ما يبرز دلالات هذه الإحصائية بين الرجال".

في حين، يأمل الباحثون في متابعة الدراسات حول هذا الموضوع لفهم الآثار الوقائية للشاي، إلا أنهم ينصحون بالتعامل مع تلك النتائج بحذر، حيث يقول أخصائيو التغذية في جامعة أستون، الدكتور دوان ميلور: "كما هو الحال مع جميع الدراسات التي أجريت على مجموعات مثل هذه، لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بالوفيات، سوى أن شرب الشاي مرتبط بحياة أطول، فمن الممكن أن تكون أشياء أخرى قد فعلوها بعد أن توقفوا عن شرب الشاي هي ما زادت من المخاطر".