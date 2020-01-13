لمن تخطى الـ50.. احضر الحفلات وزر المتاحف فهي تطيل العمر

تشير دراسة أجريت في إنجلترا إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية قد يعيشون أطول من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

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وحتى بعد أخذ مجموعة واسعة من العوامل الصحية والاجتماعية الأخرى في الحسبان، وجد باحثون من "كلية لندن الجامعية" أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ويقبلون على متابعة الأنشطة الفنية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31%، وذلك خلال متابعة استمرت 14 عاماً، مقارنةً بأقرانهم الذين لا يعطون أهمية كبيرة للفنون.

وقالت ديزي فانكورت، الأستاذة المساعدة في علم النفس وعلم الأوبئة في "كلية لندن الجامعية": "إن هذه النتائج تدعم التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث الأنثروبولوجية التي تشير إلى احتمال وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر".

وكتب الباحثون في "الدورية الطبية البريطانية" أن نتائج هذه الدراسة تتسق مع الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن الفنون قد تساعد في طول العمر من خلال تحسين الصحة العقلية وتعزيز العلاقات الاجتماعية والنشاط البدني وتقليل الشعور بالوحدة.