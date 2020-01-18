الصين تبلغ عن 4 حالات أخرى لتفشي التهاب رئوي فيروسي

تم التعرف على أربع حالات أخرى في تفشي التهاب رئوي فيروسي في مدينة صينية بوسط الصين، أسفر عن مقتل شخصين ودفعت الولايات المتحدة وغيرها إلى اتخاذ تدابير وقائية.

ذكرت لجنة الصحة ببلدية ووهان، اليوم السبت، أن عدد الحالات الأخيرة يصل إلى 45 شخصاً أصيبوا بالمرض. خمسة منهم في حالة خطيرة.

تم تتبع سبب الالتهاب الرئوي إلى نوع جديد من الفيروسات التاجية "كورونا".

تحرص السلطات الصحية على تجنب تكرار أزمة سارس، أو متلازمة التنفس الحاد الوخيم، التي بدأت في جنوب الصين في أواخر عام 2002 وانتشرت في أكثر من عشرين دولة، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 800 شخص.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستبدأ فحص المسافرين في ثلاثة مطارات رئيسية، تصل على متن رحلات من ووهان.

كما بدأ ما لا يقل عن نصف دزينة من الدولة الآسيوية في فحص المسافرين القادمين على شركات طيران من وسط الصين.

تشمل القائمة تايلاند واليابان اللتين أبلغتا عن حالات إصابة بالمرض لدى أشخاص أتوا من ووهان. يصبح السفر كثيفا بشكل غير عادي في الوقت الحالي، حيث يقوم الناس برحلات من وإلى الصين للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة.