غذاء يكمل فوائد التمرين الرياضي.. إليك أهم النصائح!

لطالما نصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية لما لها من فوائد عظيمة على الجسم، إلا أن كثيرين يجهلون أهمية الطعام قبل الرياضة وبعدها.

بدوره، أفاد موقع "Boldsky" بتقرير شرح فيه الأطعمة التي يجب تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية لمساعدة الجسم على الأداء بشكل أفضل، والتعافي أسرع بعد كل تمرين، وأكد أهمية أن يتأكد الجسم من احتوائه على ما يكفي من الوقود للقيام بذلك.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول النوع السليم من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، منها:



الموز

يعتبر الموز مصدرا جيدا للكربوهيدرات والبروتين الذي يزود جسمك بالوقود القابل للاستخدام لممارسة التمارين. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في وظائف العضلات والأعصاب.

وأظهرت دراسة علمية أن راكبي الدراجات الذين تناولوا ثمرة موز أو كمثرى وماء حصلوا على وقت تعافٍ أسرع بنسبة 50% مقارنة بأولئك الذين تناولوا الماء فقط.



الشوفان

يحوي الشوفان على قدر من الألياف والكربوهيدرات والبروتينات، التي تزود الجسم بالطاقة أثناء التمرين. ويحتوي الشوفان على فيتامينات B، التي تساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. ويعتبر دقيق الشوفان بالفواكه والمكسرات غذاءا مثاليا قبل التمرين للأشخاص الذين يقومون بالكثير من تمارين كارديو.



خبز الحبوب الكاملة

تعتبر شريحة من خبز الحبوب الكاملة مصدرا جيدا للكربوهيدرات. ويمكن تناول خبز الحبوب الكاملة ومعه بيض مسلوق، من أجل التزود بالبروتين المُضاف، قبل 45 دقيقة من بدء التمرين.

عصائر الفاكهة

تعد عصائر الفاكهة من العناصر الغذائية المذهلة قبل التمرين لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ويمكن أيضًا هضم عصائر الفاكهة بسرعة لأنها تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة التي تمنح طاقة مناسبة قبل التمرين.

البيض

يسود اعتقاد لدى الكثيرين بأن صفار البيض يحتوي على دهون لا يجب تناولها. إلا أنه اعتقاد خاطئ، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن صفار البيض يحتوي على البروتين مع العناصر الغذائية المهمة الأخرى، التي لا تتوافر في بياض البيض. ويساعد تناول صفار البيض قبل التمرين على زيادة قدرة الجسم على توظيف البروتين لتغذية العضلات.

الفواكه والزبادي

تغتني الفواكه بالفيتامينات والمعادن، وتحوي الزبادي على كميات كبيرة من البروتين. لذلك فإن تناول الفواكه باللبن الزبادي لن يؤدي إلى تغذية الجسم فحسب، بل يزود الجسم بالكربوهيدرات أيضا. وسيوفر البروتين الموجود في الزبادي الحماية اللازمة من تلف العضلات ويساعد على تعافيها.



صدور الدجاج

يمكن اختيار صدور الدجاج عند الشعور بالجوع قبل التمرين. يمكن شواؤها أو إضافتها مسلوقة إلى السلطات. وتمنح صدور الدجاج بروتين عالي الجودة والمطلوب لبناء العضلات.



الفواكه المجففة

يمكن وضع الفواكه المجففة في موقع متميز بين خيارات الطعام قبل التمرين، لأنها خفيفة جدا، ومليئة بالكربوهيدرات البسيطة، التي ستوفر للجسم طاقة فورية دون أن تثقل عليه. ويمكن تناول المشمش المجفف والتوت والتين والأناناس.

سلطة الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على كميات كبيرة من حمض الأوليك، الذي يساعد في إصلاح الخلايا. ويساهم الأفوكادو قبل التمرين بالتقليل من الالتهاب في الجسم. ويحتوي أيضا على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية التي تحقق حالة شبع تمتد طوال فترة التمرين.

التوقيتات المناسبة

إن توقيت وجبتك قبل التمرين أمر بالغ الأهمية. ولجني معظم الفوائد أثناء التمرين، جرب تناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون في غضون 2-3 ساعات قبل ممارسة الرياضة. وإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت، فتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين قبل 45 إلى 60 دقيقة على الأقل من التمرين.

خلال 2-3 ساعات

• البروتين الخالي من الدهون والأرز البني والخضراوات.

• شطيرة مصنوعة من الخبز الكامل والحبوب والبروتين الخالي من الدهون والسلطة الخفيفة.

• عجة البيض وتوست الحبوب الكاملة منثورا عليه الأفوكادو وكوب من عصير الفاكهة.

قبل ساعتين

• الحبوب الكاملة الحبوب والحليب

• كوب من دقيق الشوفان مغطى بالفواكه أو الفواكه المجففة وعصير الفواكه

• شطيرة مصنوعة من خبز الحبوب الكاملة

ساعة واحدة أو أقل

• الزبادي اليوناني والفواكه

• وعاء من الفاكهة