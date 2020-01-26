الصين: علاج جديد لفيروس كورونا اختبر بنجاح على 7 مصابين

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، توصل العلماء لعلاج جديد لفيروس كورونا، اختبر بنجاح على 7 مصابين في وقت توقع رئيس بلدية ووهان الصينية ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، إن المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

ونقلت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو، قوله إن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته.

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وأضاف أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، دون أن يوضح موعداً لإعطائها للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

ونقلت الوكالة عن السلطات الصحية، الأحد، قولها إنه تم تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانغهاي وحالة واحدة أخرى في خنان).

وحتى السبت، أدى تفشي الالتهاب الرئوي إلى ما إجماليه 56 حالة وفاة، بينما تعافى 49 شخصاً، ولا يزال هناك 2684 مريضاً يشتبه بإصابتهم بالفيروس، بحسب شينخوا.