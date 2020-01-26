لبشرة شابة لا تمسها التجاعيد.. إليكم 13 وصفة منزلية

تعد الخطوط الدقيقة على بشرة الوجه، بالإضافة إلى التجاعيد وترهل الجلد والبقع المصاحبة لكبر السن، سببا للقلق وعلامات تدل على شيخوخة الجلد.

وفي حين أنه من الطبيعي تماما ظهور هذه العلامات مع تقدم العمر، فإن شيخوخة الجلد المبكرة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية. وهناك شيء آخر يجب معرفته وهو أنه إذا تم توفير الرعاية الجيدة في الوقت المناسب، فإنه يمكن تأخير عملية شيخوخة الجلد، وذلك باتباع نظام غذائي صحي، ورعاية مناسبة للبشرة، فهما المفتاحان للبشرة النضرة والشابة.

وعندما يتعلق الأمر برعاية البشرة، يتجه الكثيرون على الفور إلى المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر، والتي لا يمكنها في أغلب الأحيان حل المشكلات بشكل واقعي، مما يسبب الإحباط للبعض. ومن هنا يأتي دور العلاجات المنزلية لإنقاذ الموقف، حيث إن الوصفات منزلية الصنع، والتي تشتمل على مكونات طبيعية غنية، يمكن أن تنعش البشرة وتجدد شبابها.

ويورد موقع "Boldsky" فيما يلي قائمة لطرق حماية الوجه المضادة للشيخوخة بالاعتماد على علاجات يسهل تجهيزها بالمنزل، والتي تقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر على البشرة.

1) العسل وبياض البيض

يحتوي العسل على خصائص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتحافظ على مستوى الكولاجين في الجلد لمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما يحتوي بياض البيض على بروتينات وفيتامين "A" الذي يساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ملعقة صغيرة عسل

• 1 بياض بيضة

**يضرب بياض البيضة حتى يصبح عجينة ناعمة، ثم يضاف العسل ويخلط جيدا للحصول على عجينة ناعمة، يمكن وضعها على الوجه وتدليكه بحركة دائرية للأعلى حوالي مدة دقيقتين، ثم يترك الخليط على الوجه حتى يجف، قبل أن يشطف جيدا.

2) الكاكاو والزبادي

الكاكاو غني بخصائص مضادة للشيخوخة، حيث يحتوي على الفلافانول الذي يقلل من علامات شيخوخة الجلد. أما الزبادي فيحتوي على حمض اللبنيك الذي يزيل خلايا الجلد الميتة لتحسين مرونة الجلد ومظهره.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

• 1 ملعقة كبيرة زبادي

**تخلط المكونات لتصبح عجينة ناعمة، وتوضع على الوجه والرقبة، وتترك لمدة 5 دقائق، قبل أن تشطف جيدا.

3) البابايا والزبادي والليمون

هذا الخليط محبب لفوائده الصحية، ويحتوي البابايا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد. كما أن حمض ألفا هيدروكسي الموجود في كل من عصير الليمون يجدد خلايا الجلد، مما يجعل هذا المزيج علاجا رائعا لمكافحة الشيخوخة.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 2 ملعقة كبيرة من البابايا

• 2 ملعقة كبيرة زبادي

• نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

**يوضع قلب البابايا في وعاء، ويضاف إليه الزبادي وعصير الليمون ويخلط جيدا حتى تتكون عجينة، تطبق على الوجه، ثم تترك حتى تجف لمدة لمدة 20 دقيقة، قبل أن تشطف جيدا.

4) التفاح والخيار والبطاطس

يعد التفاح مصدر غني بفيتامين "C" الذي يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد لتحسين مرونة الجلد ومظهره. ويساعد المحتوى العالي من الماء في الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها. وتحتوي البطاطس على إنزيم يعرف باسم الكاتيكوليز الذي يقلل من البقع الداكنة ويضيء البشرة. تعتبر حزمة الوجه هذه مثالية لمعالجة بقع البشرة المترهلة الناتجة عن العمر.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 تفاحة

• نصف حبة خيار

• 1 بطاطس

** نتخلص من بذر التفاح وقشر البطاطس والخيار، ثم يطحن المزيج جيدا في خلاط للحصول على عجينة ناعمة، توضع على الوجه والرقبة، وتترك لمدة 10-15 دقيقة حتى تجف، قبل أن تشطف جيدا.

5) زيت الجوز واللبن واللوز

يتميز الجوز بخصائص ترطيب قوية ومضادة للأكسدة، مما يجعله عاملاً فعالاً في مكافحة الشيخوخة. ويعتبر زيت اللوز أحد المكونات في تركيبات مختلفة مضادة للشيخوخة، فهو مرطب ومغذٍ بدرجة عالية للبشرة.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 3-4 حبات جوز

• 2 ملعقة كبيرة زبادي

• بضع قطرات من زيت اللوز

**يسحق الجوز حتى يصبح مسحوقا ناعما، ثم يضاف إليه الزبادي وزيت اللوز مع الخلط جيدا. يوضع الخليط على الوجه والرقبة وترك لمدة 20-25 دقيقة حتى يجف الخليط، ثم يشطف جيدا باستخدام الماء الفاتر.

6) الأرز والحليب

يغذي حمض الفوليك الموجود في الأرز البشرة ويمنع شيخوخة الجلد، فيما يقشر الحليب ويطهر البشرة بعمق لتحسين نسيجها ومظهرها.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• ربع كوب من مسحوق الأرز

• 3 ملاعق كبيرة من الحليب

**خلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة توضع على الوجه لمدة 15-20 دقيقة حتى تجف، ثم تشطف جيدا.

7) الأفوكادو والعسل وزيت شجرة الشاي

يمنح الأفوكادو الأحماض الدهنية وفيتامينات "A" و"C" و"K"، التي تعمل على تحسين مرونة الجلد والملمس لمحاربة شيخوخة الجلد. ويحتوي العسل على خصائص مطرية ممتازة للحفاظ على رطوبة البشرة، في حين أن الخواص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي تبقي البشرة صحية وبعيدة عن البكتيريا الضارة.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ثمرة أفوكادو طازجة

• 1 ملعقة كبيرة عسل

• 3-4 قطرات من زيت شجرة الشاي

**يتم هرس الأفوكادو حتى يصبح ناعما قبل إضافة العسل وزيت شجرة الشاي إلى هذا المزيج ويتم الخلط جيدًا للحصول على عجينة ناعمة وخالية من الكتل. توضع العجينة على على الوجه والرقبة لمدة كافية حتى تجف، ثم يشطف الوجه جيدا.

8) الموز والعسل

هذا المزيج غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والزيوت الطبيعية، حيث إن الموز يغذي البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد، بينما يضيء العسل ويرطب البشرة.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ثمرة موز ناضجة

• 1 ملعقة كبيرة عسل

**يُمزج الموز في وعاء حتى يصبح ناعما، ثم يضاف العسل ويخلط جيدا حتى يصبح عجينة، توضع أعلى الوجه والرقبة، وتترك لمدة 5-10 دقائق، قبل أن يشطف الوجه جيدا.

9) الأفوكادو والشوفان

الأفوكادو يحسن إنتاج الكولاجين مما يعزز من مرونة الجلد، بينما يقشر الشوفان بلطف الجلد لإزالة خلاياه الميتة. وبالتالي، يمنح هذا المزيج علاجا قويا لمكافحة الشيخوخة.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 2 ثمرة أفوكادو

• 1 ملعقة كبيرة شوفان

**يهرس الأفوكادو في وعاء ثم يضاف الشوفان ويخلط جيدا، ثم يوضع المزيج على الوجه مع التدليك لمدة 5 دقائق. يترك لمدة 10 دقائق أخرى، قبل الشطف.

10) الصبار والليمون

يشتهر الصبار بتأثيره المرطب وخصائصه المضادة للالتهابات والشيخوخة مما يساعد على تجديد البشرة.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ملعقة كبيرة من الصبار

• نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون

**تخلط المكونات في وعاء، ثم تدهن العجينة على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة قبل الشطف الجيد.

11) بياض البيض والفراولة

يحتوي بياض البيض والفراولة على الكثير من الخصائص المغذية للبشرة والمقاومة للشيخوخة التي تعمل على تحسين ومرونة الجلد وتشديد الجلد لدرء الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 3-4 ثمار فراولة ناضجة

• 1 بياض بيضة

**تهرس الفراولة جيدا ثم يضاف إليها بياض البيض المخفوق، حتى نحصل على عجينة ناعمة تدهن على الوجه والرقبة، وتترك لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها.

12) الموز والعسل وكريمة الحليب

لا يقتصر تأثير مزيج من هذه المكونات على مكافحة شيخوخة البشرة فقط، ولكن يُحسّن مظهرها أيضا. ويجعل الموز بشرتك ناعمة وممتلئة بينما يضيئها العسل ويرطبها. أما كريمة الحليب فسوف تزيل الأوساخ والشوائب وتنظف البشرة بعمق.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ثمرة موز طازجة

• 1 ملعقة كبيرة عسل

• 1 ملعقة كبيرة كريمة حليب

**يهرس الموز ويضاف إليه العسل وكريمة الحليب ويخلط جيدا، قبل أن يدهن الخليط على الوجه والرقبة، ويترك لمدة 20-25 دقيقة، قبل الشطف.

13) مسحوق الكاكاو والحليب

يعزز المزيج اللذيذ من مسحوق الكاكاو والحليب إنتاج الكولاجين في البشرة ويحسن ملمسها الخارجي أيضا.

المكونات وطريقة الاستخدام:

• 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

• 1 ملعقة كبيرة حليب

**يضاف مسحوق الكاكاو إلى الحليب ويخلط جيدًا للحصول على عجينة ناعمة، تدهن على الوجه والرقبة وتترك لمدة 15 دقيقة، قبل الشطف بماء فاتر.

ويُنصح باستخدام هذه الوصفات أسبوعيا لبضعة أشهر، لكي يحدث تغير تدريجي في البشرة. وإضافة إلى هذه العلاجات المنزلية، فإن هناك حاجة إلى الحفاظ على نظام غذائي صحي، وشرب الكثير من الماء، للتمتع بالمزايا الكاملة لحزم الوجه المضادة للشيخوخة منزلية الصنع.