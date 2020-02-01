12 ألف مصاب و259 حالة وفاة بكورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية السبت أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي إن عدد الوفيات الجديدة المسجّلة في الساعات الـ24 الماضية بلغ 46 حالة وفاة، 45 منها سجّلت في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية لعدد الذين توفوا من جراء الفيروس ارتفعت بذلك إلى 259 شخصاً.

وواصلت العدوى انتشارها في الصين إذ بلغ عدد المصابين بالفيروس 11 ألفاً و791 شخصاً.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر في سوق بمدينة ووهان تُباع فيه حيوانات برّية، وانتشر في ظل موسم عطلة رأس الصينية التي يسافر خلالها ملايين الصينيين داخلياً وإلى الخارج.

واتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

إجراءات أميركية استثنائية للتصدّي لكورونا

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس. وخارج الصين، وصل الوباء إلى أكثر من 20 دولة.

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وأعلنت الإدارة الأميركية فيروس كورونا حالة طوارئ صحية عامة أمس الجمعة.

واتّخذت الولايات المتحدة الجمعة إجراءات استثنائية للتصدّي للفيروس، شملت منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفرض حجر صحّي مدّةً تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأميركيين العائدين من هوبي.

وشدد المسؤولون الأميركيون على أن "هذه إجراءات وقائية" وعلى أن "الخطر ضئيل في الولايات المتحدة".

وأعلن الإجراءات الطارئة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار في إفادة بالبيت الأبيض قبل فترة وجيزة من إعلان المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والسلطات الصحية عن تسجيل سابع حالة إصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة بشمال ولاية كاليفورنيا.

إصابة في اسبانيا.. واشتباه في قبرص

بدورها، أعلنت قالت الصحة الإسبانية في وقت متأخر الجمعة إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.

من جهتها، أعلنت قبرص الجمعة الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض على شخص عائد من الصين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة "أظهر مواطن صيني يعيش في قبرص وزار الصين في الأيام القليلة الماضية عوارض شبيهة بتلك التي يسببها فيروس كورونا".

مطار البصرة يمنع دخول أي وافد من الصين

عربياً، قالت وكالة الأنباء العراقية الجمعة إن مطار البصرة منع دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

من جهتها، نصحت وزارة الخارجية الكويتية المواطنين بعدم السفر للصين ودعت الموجودين هناك إلى سرعة المغادرة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

كما دعا البيان المواطنين الكويتيين لتفادي السفر في الوقت الراهن إلى الدول التي ظهرت بها حالات إصابة بهذا الفيروس.