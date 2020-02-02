البنتاغون يدخل على خط أزمة كورونا.. وهذه إجراءاته

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تدابير احترازية اتخذتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر قبل أكثر من شهر في الصين، وأودى بحياة 304 أشخاص حتى الآن.

في التفاصيل، أبدى البنتاغون استعداده لتوفير قواعد عسكرية في البلاد من أجل استيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحجر الصحي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جونثان هوفمان، عبر "تويتر" السبت، إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر طلباً وجهته وزارة الصحة لتوفير مواقع لاستقبال ألف شخص قد يتم وضعهم قيد الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة.

The following installations have been selected to assist #HHS evacuation operations, if needed:

-The 168th Regiment, Regional Training Institute, Fort Carson, CO

-Travis Air Force Base, CA

-Lackland Air Force Base, TX

-Marine Corps Air Station Miramar, CA — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) February 1, 2020

كما أضاف أن البنتاغون خصص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس.

لا تواصل مباشر

وأوضح أن كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص، الذين يفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء، بموجب الطلب المقدم.

وسبق أن أعلنت السلطات الأميركية حالة الطوارئ الصحية العامة تحسباً لانتشار فيروس "كورونا"، وفرضت حظراً على دخول البلاد على جميع الأجانب العائدين من الصين، باستثناء أفراد عائلات المواطنين الأميركيين وحاملي الإقامة الدائمة.

حجر صحي

كما فرضت واشنطن الحجر الصحي الإلزامي لـ14 يوما على جميع الأميركيين الذين زاروا مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي الفيروس الجديد، خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى خضوع القادمين من المناطق الصينية الأخرى للفحوص الطبية الوقائية.

وكانت أميركا قد أعلنت وجود 8 حالات حتى الآن في ماساتشوستس وأريزونا وكاليفورنيا وواشنطن.

إلى ذلك أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بـ"عدم السفر" إلى الصين، ورفعت الوزارة تحذيرها من السفر إلى المستوى الرابع، وطلبت من جميع الموظفين غير الأساسيين في الإدارة الأميركية، تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب تفشي المرض.