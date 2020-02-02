كورونا.. مقتل 304 في الصين وإصابة 14 ألف شخص

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى 14380 إصابة.

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتّخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.

وخارج الصين، ارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة.

المغرب يبدأ بإجلاء 100 مواطن من ووهان

من جهته، كشف المغرب عن بداية إجلاء المواطنين المغاربة من إقليم ووهان في الصين، انطلاقا من اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية في بيان صحافي عن تخصيص فريق من الأطباء والممرضين من المدنيين والعسكريين لهذه المهمة.

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وسيجري توزيع المغاربة العائدين من إقليم ووهان الصيني على المستشفى العسكري في العاصمة المغربية الرباط، ومستشفى آخر في مدينة مكناس في وسط البلاد.

وسيخضع المغاربة العائدون من إقليم ووهان من الصين، للمراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوماً، من طرف أطقم طبية مغربية مكونة لهذا الغرض.

وأضافت وزارة الصحة المغربية أنها أعدت الموقعين الطبيين في مدينتي مكناس والرباط بـ"عناية بالغة" وبـ"التجهيزات الطبية الضرورية" لاستقبال العائدين من ووهان الصينية مع توفير "ظروف مثالية للراحة".

وأعادت وزارة الصحة المغربية التأكيد بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

روسيا تعلق السفر بلا تأشيرات من وإلى الصين

من جهتها، أعلنت روسيا السبت أنها علقت سفر السائحين بلا تأشيرات من الصين وإليها للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكر مرسوم حكومي روسي أنه سيتم ابتداء من الأحد تعليق نظام ثنائي تم الاتفاق عليه عام 2000 لسفر المجموعات السياحية بلا تأشيرات.

وستوقف روسيا أيضاً بشكل مؤقت قبول وإصدار وثائق للحصول على تأشيرات عمل بالنسبة للمواطنين الصينيين.

وأعلنت روسيا عن أول حالتي إصابة بكورونا يوم الجمعة وفرضت قيوداً على الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، أكبر شريك تجاري لها.

كما من المقرر أن يبدأ الجيش الروسي في إجلاء الرعايا الروس من الصين بسبب تفشي كورونا.

البنتاغون يوفر السكن لـ1000 شخص يتوجب عزلهم

في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت إنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لـ1000 شخص ربما يتعين عزلهم صحياً بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وأوضح البنتاغون في بيان أن وزارة الصحة طلبت منه توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصاً في غرف فردية" حتى 29 فبراير/شباط.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وكشف البيان إنه تم اختيار أربع منشآت عسكرية في حالة طلبها، من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.