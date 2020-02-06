بارقة أمل.. الصين تخضع 761 مريضاً لتجارب على دواء كورونا الجديد

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم التوصل لعقار جديد من الأدوية المضادة للفيروسات يسمى "ريمديسفير" Remdesivir ، ليتم تطبيقه في التجارب السريرية، اليوم الخميس، على مرضى فيروس كورونا.

وقال وانغ تش، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للهندسة ورئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، في مؤتمر في ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، إنه تم التسجيل للحصول على الموافقة لإجراء التجارب الإكلينيكية على المرضى على عقار "ريميديفير" المضاد للفيروسات، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المصابين بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في تناول الدواء اليوم الخميس.

ويتم دعم الموافقة بشكل مشترك من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا، واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

وأضافت الوكالة أن الدواء أظهر نشاطا جيدا مضادا للفيروسات، ضد فيروس كورونا السارس وفيروس كورونا في التجارب السابقة على الخلايا والحيوانات.

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وقد أجريت التجارب السريرية ضد عدوى الإيبولا في الخارج، في البحوث المحلية ذات الصلة، كما أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا للفيروسات ضد فيروس كورونا الجديد 2019-nCoV على المستوى الخلوي، وتم تسجيل ما مجموعه 761 مريضا في التجارب، والتي سوف تعتمد على طريقة الدراسة العشوائية.

وسيتم إجراء التجارب، التي يقودها مستشفى الصداقة الصيني الياباني ومعهد الماديت الطبي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، في العديد من المستشفيات في ووهان، بما في ذلك مستشفى ووهان جينينتان.

قال وانغ تشن إن الآمال قد علقت على الدواء، "لكن يتعين علينا انتظار نتائج فعاليته الفعلية في التجارب السريرية".

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وفي أحدث تطور أعلنت بريطانيا، الخميس، عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا. وكانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن ظهور أول إصابتين بالفيروس القاتل.

هذا وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 560، بعد إعلان السلطات في منطقة هوبي، الخميس، تسجيل 70 وفاة إضافية، فيما يؤكد خبراء الصحة أن خصائص الفيروس "غامضة" ولم تتضح بعد.

كذلك، قالت السلطات الصحية في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 2987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 27300 استنادا إلى الأرقام التي نشرتها بكين سابقاً.