احذروا.. غسّالات الملابس قد تتحول إلى بؤرة للبكتيريا

قد يؤدي مزيج الماء والمنظفات السائلة والمنقيات إلى تنظيف ملابسك بشكل جيد، ولكن يمكن لهذا المزيج أيضاً تحويل الغسالة عالية الكفاءة إلى أرض خصبة للبكتيريا والعفن، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابتك بالأمراض.

ولتجنب تحول الغسالة إلى مرتع للبكتريا والعفن، لا بد من اتباع النصائح التالي:



１- تجفيف الغسالة

قد تتحول غسّالات الملابس إلى وكرٍ للبكتيريا والجراثيم، ولكن هناك طريقة سهلة تخلصكم منها. فبعد الانتهاء من استخدامها، تأكد من مسح أي جزء رطب من الغسالة بما في ذلك الغطاء، والباب والحشوات المطاطية وموزع المنظفات.

２- ترك الغطاء مفتوحاً

عادة ما تنمو الجراثيم في مناطق مظلمة ورطبة، وهذا هو حال الغسالة بعد تفريغ الملابس. لذا يُنصح بترك باب الغسالة مفتوحاً، لتهويتها ومنع نمو الجراثيم والعفن فيها.

３- إخراج الملابس المبللة على الفور

احرص على إفراغ حمولة الغسالة من الملابس فور انتهاء دورتها، لأن الغسيل الرطب يساهم في نمو العفن والجراثيم داخلها إن تم تركه لفترة طويلة.

４- استخدام مسحوق التنظيف المناسب للغسالة

يمكن للمنظفات السائلة ترك بقايا في الغسالة، مما يعطي العفن مصدراً للغذاء. لذا عليك استخدام منظف الغسيل المناسب لغسالتك، وتجنب مسحوق الغسيل السائل وعدم وضع كمية كبيرة منه لتفادي نشوء الكثير من الرغوة.