وفيات فيروس كورونا بالصين ترتفع لـ1380..والإصابات 63 ألفا

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني على موقعها الإلكتروني الجمعة إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الإقليم الواقع في وسط الصين ارتفع بواقع 121 حالة يوم الجمعة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1380 شخصاً.

كما تم اكتشاف 5090 إصابة جديدة في هوبي، مركز تفشي الفيروس الغامض، وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا و851 حالة، ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج حاليا.

وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.

في المقابل، تعهد باحثون لمنظمة الصحة العالمية بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وذلك وفقاً لما أعلنته المنظمة الدولية، الأربعاء، حيث أكد مدير المنظمة في مؤتمر لها عقد في جنيف، أن الباحثين يعملون لإيجاد لقاح يعالج فيروس كورونا، مضيفة أنها تقوم ببحوث معمقة لتحديد سبب هذا المرض.

كما أعلنت أنها تعمل على ضمان الحصول على معلومات عن مسافري السفن السياحية، تفادياً للإصابة بالفيروس المستجد.

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فيما يعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

كما دفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.