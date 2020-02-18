"سفينة اليابان".. عدد المصابين بكورونا يرتفع إلى 542

أعلنت وزارة الصحة في طوكيو اليوم الثلاثاء أنه تم تأكيد إصابة 88 شخصاً إضافياً بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة اليابان.

وذكرت الوزارة أن الإصابات الجديدة تأكدت من مجموع 681 شخصاً جديداً تم فحصهم، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة على متن "دايموند برينسيس" إلى 542.

وأصبحت سفينة الرحلات "دايموند برنسيس" أكبر اختبار حتى الآن لقدرة الدول على احتواء تفشي وباء أودى بحياة أكثر من 1800 شخص في الصين بالإضافة لتسببه بمقتل 5 مصابين في مناطق أخرى.

نقل مئات الأميركيين من السفينة إلى بلدهم

وعاد أكثر من 300 أميركي من ركاب السفينة، من بينهم 14 أظهرت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، إلى قواعد عسكرية في الولايات المتحدة بعد أن قضوا أسبوعين رهن الحجر الصحي قبالة اليابان. ووُضع كل الركاب رهن الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وعلى الرغم من أن مسؤولين أميركيين كانوا قد قالوا إنه لن تتم إعادة الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى أرض الوطن، إلا أن السلطات سمحت لـ14 راكبا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس بركوب طائرتين حملتهم إلى الولايات المتحدة.

تراجع عدد المصابين في الصين

في سياق آخر، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، لكن خبراء عالميين قالوا إنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الصين ارتفع إلى 1868 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 1886 ليبلغ إجمالي عدد المصابين 72436 شخصاً.

وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى.

اليابان تختبر عقارا للإيدز في علاج كورونا

من جهة أخرى، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء إن بلاده تهدف للبدء قريباً في اختبار عقار خاص بفيروس "إتش. آي. في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقال سوجا وهو المتحدث باسم الحكومة في إفادة صحفية يومية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص بفيروس "إتش. آي. في" لعلاج فيروس كورونا الجديد".

لكن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.