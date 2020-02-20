ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا في الصين إلى 2118

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القاريّة الخميس إلى 2118 حالة بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 114 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثّل انخفاضاً كبيراً جداً عن تلك المسجّلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوباي).

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من جهة ثانية خفّضت اللجنة الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في الأيام الماضية، من دون أن توضح سبب هذا الخفض.

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية من القاهرة، الأربعاء، تحقيق "تقدم كبير" في مكافحة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط ريتشارد برينان: "حققنا تقدماً كبيراً خلال فترة قصيرة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة.