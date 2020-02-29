بارقة أمل.. الصين تكشف عن لقاح ضد كورونا نهاية إبريل

قالت الصين إنها سوف تعلن نتائج الاختبارات المعملية والتجارب الخاصة باللقاح المقاوم لفيروس كورونا بنهاية شهر إبريل القادم، بحسب ما ورد في تغريدة نشرها حساب "كويك تايك" QuickTake التابع لبلومبيرغ Bloomberg.

China says it will announce the results from clinical trials of an experimental #coronavirus drug in late April pic.twitter.com/9Us8ZF3LyO — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 29, 2020

فالسباق لإيجاد علاج للفيروس، الذي يسبب هلعا حول العالم، يحتدم، حيث أعلنت السلطات الصينية أنه يتم حاليا إجراء الاختبارات على العقاقير التجريبية لمعالجة الفيروس في مدينة ووهان الصينية، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الاختبارات في 27 أبريل.

وبحسب ما أورده الحساب التابع لبلومبيرغ، فالدواء يسمى "ريمديسيفير" Remdesivir، وتقوم بتصنيعه شركة "جيليد" Gilead للأدوية. وتأتي الخطوة فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدواء المقترح ربما يكون هو العلاج الوحيد الفعّال ضد المرض، الذي لم يظهر له أي علاج أو لقاح حتى الآن.

وشركة "جيليد" لا يبدو أنها ستواجه أي عراقيل بخصوص شؤون الملكية حول الدواء الجديد، حيث إنها بالفعل قد تقدمت بثمانية طلبات بخصوص تركيبة الدواء وتصنيعه واستخدامه، وقد وافقت السلطات الصينية بالفعل على 3 منها، بينما يتم حاليا مراجعة الخمسة طلبات المتبقية.