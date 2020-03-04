البحرين: تعافي أول مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي أول حالة من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبهذا التعافي، ينخفص عدد إجمالي إصابات كورونا في البحرين إلى 51 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوص المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، نقلا عن وكالة أنباء البحرين.

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وذكرت وزارة الصحة أن المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير/شباط الماضي، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال فبراير الماضي بالاتصال على هاتف 444 لجدولة موعد الفحص، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط ‏www.moh.gov.bh/444.