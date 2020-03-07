كورونا يراوغ ويتخفى.. أعراض جديدة للإصابة بالفيروس

يبدو أن فيروس كورونا يحاول مراوغة الإجراءات العالمية في مواجهته ويتخفى لحين التغول، حيث وجد علماء صينيون تغيرات في أعراض الإصابة بكورونا في أول المرضى، الذين أصيبوا بالمرض في بداية تفشيه والآن.

بحسب نتائج دراسة نشرت على بوابة Social Science Research Network، فإن مرض المصابين حديثا لا يظهر بشكل واضح.

موضوع يهمك تداول ناشطون إيرانيون السبت فيديو جديد لشخص سقط في أحد الشوارع بمدينة ميناء أنزلي شمال البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا... فيديو مروع.. إيراني مصاب سقط أرضا في الشارع ولا مغيث إيران

حيث فحص المتخصصون 89 مريضا في ووهان، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين. في البداية كان هناك 31 شخصًا أصيبوا بالعدوى من 16 يناير/كانون الثاني إلى 22 يناير. في المجموعة الثانية: تم إدخال 58 شخصًا إلى المستشفى بأعراض فيروس كورونا من 23 إلى 29 يناير.

وأسفرت النتائج عن أن أعراض المرض في المجموعة الأولى من المرضى على النحو التالي: ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وضعف، والبلغم، وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية. تم العثور على نفس الأعراض في الأشخاص في المجموعة الثانية، لكنها كانت ضعيفة أو غير موجودة.

وكانت الأعراض مثل السعال والإسهال والغثيان وثقل في الصدر لدى جميع المرضى.

وخلص الباحثون إلى أن "الملاحظات الواردة في هذه الدراسة تشير إلى أن الأعراض الأولية للمرضى المصابين حديثًا أكثر خفاء، وأن نوعًا جديدًا من الفيروسات التاجية يمكن أن يتحول تدريجيًا إلى فيروس شبيه للأنفلونزا".

ويعتقد الخبراء أن هذه التغييرات قد تشير إلى طفرة في الفيروس وتغيره. وحذر علماء صينيون من أن هذا هو سبب عدم ظهور المرض لفترة طويلة.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ أكثر من 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة.

وتعد الصين حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، أكثر البلدان تأثرا بالفيروس حيث تم تسجيل 80552 إصابة بينهم 3042 حالة وفاة.

كما تعتبر الدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية بمعدل 6284 إصابة و42 وفاة، تليها إيران بـ4747 إصابة و 124 وفاة، وإيطاليا 4636 إصابة و197 وفاة.