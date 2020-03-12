شائعة كثيرا.. إليك أسهل طريقة لنقل فيروس كورونا!

في ظل هذه الزوبعة المرعبة التي افتعلها فيروس كورونا المستجد هذه الأيام، يبحث العلماء عن أي تفصيل يمكن أن يساعد في الوقاية من المرض أو علاجه أو حتى تجنبه.

وحذر خبراء الأمراض المعدية، من انتقال الفيروسات من خلال الأظافر، مشددين على عدم قضمها لأن هذه العادة هي أسهل طريقة لنقل فيروس كورونا المستجد المنتشر في معظم دول العالم.

موضوع يهمك يبدو أن الصيف سيحمل إلى العالم بشرى سارة. فقد كشف مسؤول صيني رفيع أن وباء كورونا قد ينتهي بحلول يونيو المقبل.وقال زونغ... مفاجأة سارة.. كورونا قد يختفي في هذا التاريخ صحة

بدورها، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحذيرات شديدة عن أخصائية حساسية وأمراض معدية، للأشخاص الذين يتركون أظافرهم دون قص أو تنظيف.

وقالت الدكتورة أورفي باريك، في مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك، إن تربية الأظافر تؤدي إلى تراكم كم كبير من الجراثيم والفيروسات والميكروبات والفطريات أسفلها، والتي تنتقل إلى اللعاب عند تناول الطعام أو تقريبها من الأنف والعينين، ما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية.

أنواع متعددة غير كورونا

كما أشارت باريك إلى أن انتقال الجراثيم والميكروبات عبر لعاب الفم، من أسرع طرق الإصابة بالعدوى الفيروسية، حيث توجد أنواع متعددة من البكتيريا والجراثيم والأوساخ تحت الأظافر، والتي تتراكم بمرور الوقت، نتيجة عدم الاهتمام بتنظيفها بشكل جيد بالماء والصابون وغسل اليدين، أو قصها بصورة دورية، فتصبح بدورها مصدرا للإصابة بالأمراض المختلفة عند قضمها باستخدام الأسنان.

وأوضحت أنه في كل مرة يتم فيها لمس الوجه، خاصة الفم والأنف والعينيين، تنقل كل هذه الجراثيم.

وحذرت الطبيبة من قضم الأظافر لأنها أسهل طريقة للإصابة بالعدوى، خصوصا في خضم تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك لفتت إلى أن هناك الكثير من الإصابات التي تحدث في هذا الوقت من العام، من البكتيرية إلى الفيروسية إلى الأنفلونزا، لكن نظرا لانتشار فيروس كورونا، فهناك سبب أقوى يمنع الأشخاص من قضم أظافرهم، بحسب تعبيرها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي، داعية دول العامل للتكافل والحذر في مواجهته.