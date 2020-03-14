عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية صحة

كورونا.. وزير الصحة الفرنسي ينصح بدواء لخفض الحرارة

المصدر: باريس - رويترز
باريس أعلنت إصابات ووفيات بكورونا
رابط مختصر

حذر وزير الصحة الفرنسي، السبت، المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا، لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

وقال الوزير أوليفييه فيران على تويتر: "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إغلاق المدارس، ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط عن قرب خشية نشر الفيروس، الذي أودى بحياة 79 شخصا في فرنسا وأصاب أكثر من 3600 هناك.

كلمات دالّة

#فرنسا, #كورونا
إقرأ أيضاً بحربها ضد كورونا.. الصين تبهر العالم بتقنيات تظهر لأول مرة بحربها ضد كورونا.. الصين تبهر العالم بتقنيات تظهر لأول مرة 14:55 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر