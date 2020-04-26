كورونا يتحايل على الجسم بـ33 طفرة.. وهذه التفاصيل

تحذير هام وطارئ لمطوري اللقاحات، مفاده أن فيروس كورونا المستجد يستحدث 33 طفرة من نفسه، وذلك بحسب علماء صينيين.

ففي اكتشاف جديد، قال علماء صينيون من جامعة تشجيانغ، إن الفيروس التاجي له 33 طفرة، وهم بحاجة إلى النظر في تأثير هذه الطفرات المتراكمة لتجنب مزالق محتملة.

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واتضح للعلماء أن هذه الطفرات قد تفسر نوعاً ما السبب في أن كوفيد 19، كان أكثر فتكا في أجزاء معينة من العالم، مشيرين إلى أن لديهم أدلة مباشرة على أن المرض اكتسب طفرات قادرة على تغيير مسبباته المرضية بشكل كبير.

وفي دراسة لفريق يضم البروفيسور لي لانجوان، وهو أحد كبار العلماء الصينيين، و كان أول خبير يقترح إغلاقاً في ووهان مسقط رأس المرض في الصين والعالم، أنه تم أخذ عينات من 11 مريضاً، وأدخلوا إلى مستشفيات هانغتشو وهي منطقة قريبة من ووهان، بين 22 يناير و4 فبراير خلال المرحلة المبكرة من تفشي المرض.

وحدد الباحثون من خلال الدراسة 33 طفرة في الفيروس التاجي - معروفة باسم SARS-CoV-2 - من بينها 19 طفرة جديدة.

وأفادت الدراسة بأن أكثر الطفرات فتكا في المرضى عثر عليها في إصابات تتوزع بأنحاء أوروبا.

أما السلالات الأكثر اعتدالا فوجدت في إصابات موجودة بأجزاء من الولايات المتحدة، مثل ولاية واشنطن.

فيما لوحظت طفرة واحدة وجدت في حالة واحدة فقط في أستراليا.

وخلص الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أن "التنوع الحقيقي للسلالات الفيروسية لا يزال غير مقدر بشكل كبير، ما جعلهم يحذرون مطوري اللقاحات من التفكير في تأثير هذه الطفرات المتراكمة لتجنب مزالق محتملة.

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"الحمل الفيروسي"

كذلك قام الباحثون أيضا بتقييم ما يعرف بـ"الحمل الفيروسي"، أي كمية الفيروس في الخلايا البشرية بعد ساعة، ومن ثم بعد ساعتين، ثم أربع وثماني ساعات، وكذلك في اليوم التالي وبعد 48 ساعة، فوجدوا أن أكثر السلالات شراسة أنتجت ما يصل إلى 270 مرة من الحمل الفيروسي أقل الأنواع فاعلية.

إلا أن نتيجة الدراسة أشارت إلى أن موت خلايا معينة وهو ما يعني أن الحمل الفيروسي يؤدي إلى ارتفاع نسبة موت في الخلايا.

طفرات أخرى بلا مناعة

وحول هذا الموضوع، أفاد الدكتور مازن زويهيد رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المشددة بمستشفى الجامعة الأميركية في دبي، الحاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة دمشق في سورياـ ومن ثم على دبلوم في الطب الباطني من جامعة كايس في الولايات المتحدة الأميركية، في حديث خاص له مع "العربية نت" أن كوفيد 19 لا يطور نفسه بالمعنى الحرفي، إنما ينتج الفيروس طفرات بعد الإصابة تمنع الجسم من التعرف عليها جميعها، ففي بداية الإصابة يتعرف الجهاز المناعي لدى المصاب على طفرات معينة، وبعد فترة يلاحظ طفرات أخرى لا يعرفها الجسم ولا يكون لديه تجاهها أية مناعة.

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وأشار زويهيد إلى أن كورونا يصيب الفرد مرة أخرى بعد الشفاء منه، وهناك بالفعل حالات مثبتة عادت لها الإصابة لأن جسم المتعافي لم يتعرف على الطفرات الجديدة التي خلقها الفيروس، إلا أن هذه الحالات قليلة جدا، مبررا عودة الإصابة إلى أن الجسم لم يشكّل مناعة كافية ضد المرض.

كورونا قد لا يختفي في الصيف

من جهة أخرى، أفاد الدكتور مازن، بعدم وجود علاقة كافية بين اختفاء فيروس كورونا مع قدوم الصيف والطقس الحار، منوّها إلى أن هناك بلدانا كثيرة تفشى فيها الوباء بالرغم من أن حرارة الجو فيها عالية، مؤكدا أن كل ما يشاع عن الموضوع مجرد تكهنات لم تثبت صحته.

كما لفت إلى أن هذه التكهنات قد تساعد في حالة واحدة، وهي أن الحرارة العالية يمكن لها أن تمنع حياة كورونا على الأسطح المدة التي يبقى فيها الفيروس حيا مع الطقس العادي، وهذه هي الإشارة الوحيدة الإيجابية التي يمكن أن تلفت الانتباه بشأن العلاقة بين كوفيد19 والطقس الحار.

لا داوء حتى اليوم

أما بالنسبة للأدوية، لفت زويهيد إلى أن معظم الأدوية التي تم الحديث عنها في الفترة الأخيرة هي مجرّد تجارب، فعلى الرغم من أن معظم الدول قد استعانت بالـ "الكلوروكين" العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، كدواء ضد كورونا، إلى أن هذا الدواء لم يؤخذ حتى اليوم دليلا قاطعا كمضاد للوباء.

وأشار الدكتور مازن، إلى حالات كثيرة تمت معالجتها بالكلوروكين بجرعات عالية أدت إلى الوفاة، وهناك حالات استخدم فيها الكلوروكين بجرعات قليلة لم يجد فيها أي نفع، وكان كمن لم يتداوى تماما، لافتا إلى تحذيرات كثيرة كانت أطلقت بشأن هذا الدواء آخرها قبل ساعات من وكالة الأدوية الفرنسية التي أكدت أن الدواء أظهر أعراضا جانبية غير مستحسنة للمصابين بالجائحة، وأنه منذ ظهور الوباء تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة في 80% من الحالات المعلنة.

كما أكد على ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر بالنسبة لموضوع الأدوية فكل ما تم تداوله هو محض دراسات دون نتائج مثبتة وعلاجات متفق عليها رسميا ودوليا.

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تخفيف الإغلاق ضرورة مع الحذر

وعن تخفيف الإغلاق، لفت الدكتور مازن إلى أن هذه الخطوة كانت ضرورة لا بد منها كي لا يلحق الاقتصاد العالمي ضررا أكبر مما سببه كورونا حتى اليوم، إلا أنها لم تكن بسبب تراجع خطورة الوباء، مشيرا إلى أن الدول التي اتخذت خطوة تخفيف الإغلاق كانت اتخذت قبلها خطوات طويلة بالإغلاق التام حتى استطاعت حصر الإصابات والقيام بإجراءات التعقيم وهو ما أدى بالتالي لظهور كل الإصابات التي كانت غير مسجلة ومنعت تسجيل إصابات جديدة.

أما مع إعادة الفتح، فأكد زويهد على ضرورة الحذر والقيام بإجراءات التعقيم لأن خطر الوباء ما زال قائما حتى إيجاد العلاج.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أزهق أكثر من 200 ألف روح حول العالم في حصيلة مؤكدة صدرت مساء السبت، وذلك منذ بداية تفشيه قبل ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.