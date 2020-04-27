لا تخش ضغط زر المصعد.. مادة تحميك من كورونا 90 يوماً

في وقت يأسر فيه كورونا اهتمام العالم أجمع ويسارع العلماء إلى إيجاد علاج أو لقاح لهذا الوباء، قال باحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إنهم طوروا طبقة مضادة للفيروسات يمكن أن توفر حماية "كبيرة" لمدة 90 يوماً من البكتيريا والفيروسات، مثل كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ويقول الباحثون في الجامعة إن تطوير هذه الطبقة، التي يطلق عليها اسم ماب-1، استغرق عشر سنوات وإنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها الناس مراراً مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم.

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كما أوضح الأستاذ المساعد بالجامعة وأحد كبار الباحثين في الفريق الذي طور المنتج، جوزيف كوان، أن "هذه الأماكن تتعرض للمس مراراً وهي في نفس الوقت وسيط فعال جداً لنقل المرض".

تتضمن الطبقة التي تتشكل بعد رش المادة الملايين من الكبسولات متناهية الصغر التي تقاس بالنانو وتحتوي على مطهرات يقول كوان إنها تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة.

إلى ذلك أضاف أنه على عكس وسائل التطهير مثل المبيض والكحول المخففين، تم تعزيز ماب-1 ببوليميرات تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر.

ليست سامة

ويؤكد الباحثون أن الطبقة ليست سامة وأنها آمنة على البشرة والبيئة.

كما حصل المنتج في فبراير على الموافقة على الاستهلاك من قبل الجهات الرسمية والمواطنين وسيصل إلى أرفف المتاجر في هونغ كونغ الشهر المقبل.

وبمساعدة من مؤسسة خيرية محلية، تم رش الطبقة غير السامة بالفعل في منازل أكثر من ألف أسرة من ذوي الدخل المنخفض بالمدينة.

يشار إلى أن هونغ كونغ لم تسجل الأحد أي حالات إصابة جديدة بالفيروس ليظل العدد الإجمالي 1038 إصابة وأربع وفيات.