هل ينتقل كورونا بالطعام؟ هيئة مختصة تجيب

في ظل القلق الذي يعيشه العالم جراء تفشي كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 276435 شخصاً وإصابة ما يزيد على أربعة ملايين، تساؤلات كثيرة تطرح حول إمكانية انتقال العدوى عن طريق الطعام.

فقد أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأحد، عدم وجود أي دليل على إمكان حدوث إصابة بالفيروس المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.

موضوع يهمك كثيرون يرفعون القبعات تحية منذ مدة لدولة فقيرة، يعتبرونها جديرة بالتقدير، لأنها الوحيدة التي تمكنت من إيقاف "كورونا"... دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً الأخيرة

وقالت إن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء، لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء، لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضراوات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان مأمونية الطعام.

حملة توعية

إلى ذلك دشنت الهيئة حملة إرشادية جديدة لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة كورونا عند التعامل مع المواد الغذائية، سواءً عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق طهوها بشكل آمن.

وأكدت في الحملة – التي حملت عنوان "كورونا والأغذية" – أنه لا يوجد حالياً أي دليل على الإصابة بالفيروس من خلال الأغذية، أو من خلال عملية تغليفها، مشيرة إلى أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة - ومن ضمنها كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

كما نصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضراوات، لزيادة الطمأنينة. وأضافت أن وصايا منظمة الصحة العالمية، لضمان مأمونية الغذاء، تشدّد على أن طهو الأطعمة جيداً، حتى 70 درجة مئوية على الأقل، يقتل الفيروس. وتحذر المنظمة من تذويب الأغذية المجمدة في درجة حرارة الغرفة، وتذويبها من خلال وضع الغذاء المجمد داخل أوعية عميقة على الرف الأخير من الثلاجة، وتنصح بعدم حفظ الأغذية المطبوخة مع الأغذية النيئة، وحفظها بشكل منفصل في الثلاجة. كما تشدد أيضاً على أهمية تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة، أو غير المطهوة جيداً، إضافة إلى ضرورة التعامل مع اللحوم وأعضاء الحيوانات النيئة والحليب الخام بعناية لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

التسوق الإلكتروني

وأشارت الهيئة إلى أن التسوق الإلكتروني في هذه الظروف الطارئة يعد ممارسة فعالة في تعزيز مستوى الوقاية والحد من فرص انتقال العدوى، داعية المستهلكين إلى الحرص على الاستفادة من خدمات التوصيل للمواد الغذائية خلال شهر رمضان، والاحتفاظ بأرقام التواصل مع المتاجر التي توفر هذه الخدمة.

إلى ذلك دعت المستهلك إلى إعداد قائمة بالمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، ومحاولة الالتزام بها، لأنها تساعده على تجنب الشراء العشوائي وتضمن إتمام عملية التسوق بسرعة.

وفي ما يتعلق بطرق التعامل الآمن مع خدمة توصيل الطلبات الغذائية للمنازل، أكدت الهيئة أنه من الأفضل الاستعانة بهذه الخدمة إذا التزم موظف توصيل الطعام بالممارسات الجيدة في مجال السلامة الشخصية وسلامة الأغذية، على أن يراعى غسل اليدين بالماء والصابون بعد استلام الطلبات التي تم توصيلها.