بزمن كورونا.. 10 نصائح للمرأة العاملة من أجل مناعة أقوى

يوصي خبراء الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوخي كل نصائح النظافة الشخصية وغسل اليدين مرارًا وتكرارًا للحماية من الإصابة بعدوى كوفيد-19، كما يؤكد خبراء التغذية على أهمية الحفاظ على صحة جيدة ومناعة ذاتية قوية. ويجب على المرأة العاملة أن تحرص على اتباع ما يوصي به الخبراء للحفاظ على صحة جيدة ومناعة قوية أثناء تفشي فيروس كورونا، والتي تتحقق من خلال اتباع النصائح التي أوردها موقع Boldsky المعني بالشؤون الصحية كما يلي:

1. الحرص على تناول وجبة الإفطار

يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم لأنه يمد جسمك بالطاقة التي تجعلك تمضي طوال اليوم بنشاط وقوة. ينصح خبراء الصحة بتناول وجبة فطور متوازنة بشكل جيد لتوفير الطاقة بمجرد الاستيقاظ في الصباح. ويقترحون تناول وعاء من الشوفان مع الفواكه أو المكسرات وكوب من عصير الفاكهة الطازج.

2. أوميغا 3

تتوافر أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأطعمة مثل البيض والسردين وبذور الكتان والسلمون والجوز. يساعد تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية في تخفيف الاكتئاب والقلق، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل أعراض مرض الزهايمر.

3. وجبات خفيفة صحية

لا يجب عليك المبالغة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية لأنها لا تحتوي على أي مغذيات. وينبغي، بدلاً من ذلك، أن تصنعي بنفسك وجبتك الخفيفة الصحية في المنزل. يمكنك تجهيز بعض الخضراوات مثل الخيار والفلفل والطماطم، بالإضافة إلى بعض ثمار الفواكه. ضعي قطع الخضراوات والفواكه داخل أكياس واحتفظي بها في حقيبة (إذا كنتي تعملين في المكتب) أو علب وصحون قريبة من مكان عملك بالمنزل كي تناولها كوجبة صغيرة بين الوجبات الرئيسية للحفاظ على مستويات عالية من الطاقة على مدار اليوم.

4. وجبات صحية مغذية

عليك بتجنّب استهلاك الأطعمة الجاهزة أو المعالجة المليئة بالسكر أو المواد الحافظة لأنها تضر أكثر مما تنفع جسمك. يمكنك التركيز على نظام غذائي متوازن يتكون من الأطعمة الطازجة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

5. الخطط المسبقة

يعد التخطيط المسبق لوجبات اليوم أو الأسبوع طريقة رائعة للبقاء على المسار الصحيح للالتزام بنظام غذائي صحي. إن وضع خطط لما سيتم تناوله في الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، وفقًا للأطعمة المفضلة لديك والاحتياجات الغذائية المحددة، سيساعدك على توفير الكثير من الوقت، بخاصة عندما يكون لديك جدول عمل مزدحم.

6. ممارسة الرياضة

بغض النظر عن مدى انشغالك في العمل وحياتك اليومية، اقتطعي بعض الوقت لممارسة الرياضة لتعزيز صحتك البدنية والعقلية. تساعد ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام على تخفيف التوتر وتقوية مناعتك وتصفية ذهنك. حاول ممارسة الرياضة في الصباح لمدة 15 دقيقة، وإذا لم يكن متاحًا في الصباح يمكن انتقاء وقت آخر سواء بعض الظهر أو المساء.

7. كميات كافية من المياه

يجب مراعاة شرب الكثير من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف، حتى إذا كنت تقومين بالأعمال المنزلية أو تحضرين اجتماع في المكتب طوال اليوم، احرصي على شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء على الأقل خلال اليوم. إن الجفاف لقلة شرب المياه يصيب الجسم بالضعف والوهن ويكون من السهل إصابته بالعدوى.

8. قسط مناسب من الراحة

احصلي على قسطٍ كافٍ من النوم ليلًا لتحسين حالتك المزاجية وتقليل التوتر، وكي تستيقظي صباح اليوم التالي بكامل طاقتك. حاولي الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلًا.

9. وقت للرفاهية الذاتية

يعد تخصيص وقت لرفاهيتك الشخصية والاهتمام بنفسك بنفس ضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي. يمكنك تخصيص مدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة أسبوعيا للعناية ببشرتك وشعرك. يمكنك أيضًا الاستمتاع بحمام فقاعات طويل أو الاسترخاء في السرير وقراءة كتاب.

10. ممارسة التأمل

يتيح لك ممارسة التأمل زيادة الوعي بنفسك ومحيطك، ويطور التركيز، ويقلل من التوتر ويعزز النوم الجيد. إن ممارسة التأمل بانتظام سيساعدك على التأقلم مع متطلبات الأمومة ومسؤوليات المنزل وأعباء العمل.