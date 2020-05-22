شركة سويدية: جاهزون لإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا

قالت شركة "أسترا زينيكا" الإنجليزية السويدية، إنها جاهزة لإنتاج مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، الذي تطوره جامعة أوكسفورد، بحلول شهر سبتمبر المقبل، بعد أن حصلت على دعم ضخم من الولايات المتحدة وبريطانيا.

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هذا وتدرس جامعة أوكسفورد البريطانية تأثير علاجات مختلفة لمصابين بفيروس كورونا، وفاعليتها في تماثلهم للشفاء. وقال الباحثون إنه يمكن إنقاذ أرواح خُمس ضحايا الفيروس، إذا تم التوصل لمزيج فعال من الأدوية..

والأدوية هي هيدروكسي كلوركين وأزيثروميسين وديكساميثازون وتوسيليزوماب ولوبينافير. وتتنوع الأدوية بين خاصة بالملاريا أو مضادات حيوية ومضادات التهاب أو خاصة بالإيدز.

وتجرى الدراسة على أكثر من 10 آلاف مريض أعمارهم بين عام واحد إلى 109 أعوام.

يشكك القائمون على الدراسة أن ينجح عقار واحد في معالجة كورونا. ويتوقع الباحثون أن يؤدي مزيج من الأدوية إلى تقليل فرص الوفاة بكورونا بمقدار الخمس.