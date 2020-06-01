منظمة الصحة العالمية: كورونا يعطّل علاج الأمراض الأخرى

قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي نصف البلدان التي شملها استطلاع تحليلي جديد تعطلت لديها جزئياً أو كلياً الخدمات المقدمة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي مسح شمل 155 دولة الشهر الماضي، وجدت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة مشاكل مقلقة في توفير الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية، وكثير منهم أكثر عرضة لمضاعفات شديدة من كوفيد-19.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان إن "العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج لأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري لم يتلقوا الخدمات الصحية والأدوية التي يحتاجونها منذ بدء جائحة كوفيد-19".

واعتبر أنه "من الضروري أن تجد البلدان طرقاً مبتكرةً لضمان استمرار الخدمات الأساسية.. حتى في الوقت الذي تحارب فيه كوفيد-19".

ووجد المسح أيضاً أن 42% من البلدان قد قطعت الخدمات المقدمة لمرضى السرطان وأن 31% قطعت الخدمات لحالات طوارئ القلب.

وفي أكثر من 90% من البلدان، أعيد تكليف موظفي الرعاية الصحية جزئياً أو كلياً بمهام مكافحة وباء كورونا.