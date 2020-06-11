مسؤول: علاج كورونا قد يكون جاهزا بحلول سبتمبر

قال الرئيس العلمي لشركة إيلي ليلي، الأربعاء، إن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ومرخص باستخدامه بحلول سبتمبر / أيلول إذا سار كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وأضاف دانييل سكوفرونسكي في مقابلة إن ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع.

وبدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ، وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.

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وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج وباء كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجاري تجريبها حاليا في علاج المرض.

وأوضح سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، والتي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.

ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في

أفضل الأحوال.