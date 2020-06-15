الولايات المتحدة توقف استخدام عقاقير الملاريا في علاج كورونا

ألغت "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية، اليوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه لم يعد ممكنا، بناءً على ما استجد من أدلة، الاعتقاد بأن تركيبات "هيدروكسي كلوروكين" وعقار "كلوروكين" المرتبط بها فعّالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وتأتي الخطوة بعد أن أشارت عدة دراسات إلى الدواء على أنه غير فعّال، بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.

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وفي إشارة إلى تقارير عن مضاعفات تطال القلب، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن العقارين يشكلان خطراً على المرضى أكبر من أي فوائد محتملة.

ويمكن للعقارين المتداولين منذ عقود، اللذان يتم وصفهما أيضاً لمرضى الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، أن يسببا مشاكل في نبضات القلب وانخفاضا شديدا في ضغط الدم وتلفا في العضلات أو الأعصاب.

وتعني هذه الخطوة أن شحنات الأدوية التي حصلت عليها الحكومة الفيدرالية لن يتم توزيعها بعد الآن على سلطات الصحة المحلية والولايات.

ولا يزال العقاران متاحين للاستخدامات الأخرى، لذلك لا يزال بإمكان الأطباء الأميركيين وصفها لمرضى كوفيد -19.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد قال إنه تناول هذا الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.