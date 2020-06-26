الصحة العالمية: تطوير لقاح لكورونا يحتاج 30 مليار دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار. كما أوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء، إن "الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلاً بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات". وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.

موضوع يهمك صار ضجيج مولدات الكهرباء صوتا مألوفا يكسر هدوء الليل في طرابلس لساعات طويلة، مع انقطاع للتيار الكهربائي ما يضع الليبيين... ليبيا بين نار الحرب ولهيب الصيف.. انقطاع دائم للكهرباء المغرب العربي

تصريح محبط

يأتي هذا بعد ساعات على إعلان مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، وذلك على عكس العديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية السنة الجديدة.

وأوضح المسؤول الأممي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أنه إذا ما تم تسريع الأبحاث الجارية عالمياً، فقد يتطلب الأمر وقتاً أقل ببضعة أشهر، حسب تعبيره.

كما أكد أن هناك أكثر من 100 لقاح يجري العمل عليها، إلا أن قلة ولربما واحد قد يكون الأوفر حظا.

يذكر أنه في أبريل الماضي، أطلقت المنظمة مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع تطوير الأدوية والاختبارات واللقاحات الآمنة والفعالة للوقاية من وتشخيص وعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي يسببه الفيروس المستجد، وضمان العدالة في الحصول على العلاج للأغنياء والفقراء.