تصريح "محبط" من الصحة العالمية حول اللقاح

مع ترقب عدة دول للتاريخ الأمل، وموعد ظهور اللقاح المنشود ضد كورونا، مع تزايد أعداد المصابين، خرج مدير عام منظمة الصحة العالمية بتصريح مخيب لآمال الملايين حول العالم.

فقد أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، وذلك على عكس العديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية السنة الجديدة.

وأوضح المسؤول الأممي أنه إذا ما تم تسريع الأبحاث الجارية عالمياً، فقد يتطلب الأمر وقتا أقل ببضعة أشهر، حسب تعبيره.

كما أكد أن هناك أكثر من 100 لقاح يجري العمل عليها، إلا أن قلة ولربما واحد قد يكون الأوفر حظا.

وكان أكبر خبير للتصنيع لدى مؤسسة مهمة تركز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة وتدعم تسعة لقاحات محتملة لكورونا أعلن أمس أن المؤسسة حددت مصنعين لديهما قدرة لإنتاج أربعة مليارات جرعة سنوياً.

تحذير.. و"وضع جديد"

إلى ذلك، حذر من تأزم الجائحة على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى عشرة ملايين الأسبوع المقبل، وأن يصل عدد الوفيات إلى 500 ألف.

وأضاف تيدروس في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي مساء أمس أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس "وضعا جديدا" يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ.

على صعيد آخر، دافع مدير المنظمة العالمية عن الصين، مؤكدا أن لا إثبات على أنها تخاذلت أو تأخرت عن إعلام العالم بشأن الوباء وبداية تفشيه.

وقال لا يوجد أي دليل يؤكد أن الفيروس المستجد انتشر قبل أن تدلي بكين بمعلومات عنه.

كما أكد أن الإجراءات التي اتخذت في مدينة ووهان الصينية بعد فترة من ظهور كوفيد19 لأول مرة فيها كانت فعالة وصارمة.