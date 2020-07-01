خبر سار من واشنطن.. تجارب سريرية على 4 لقاحات

في وقت يترقب العالم أجمع وينتظر "الفرج" بفارغ الصبر، أعلنت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية الأميركية (FDA) أنها وافقت على بدء تجارب سريرية على 4 لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة، ستيفن هان، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن هناك 144 تجربة جارية للأدوية والعقاقير ضد كورونا، مشيراً إلى أنه يتوقع صدور النتائج نهاية الصيف الجاري أو بداية الخريف.

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إلى ذلك أكد هان أنه تمت الموافقة على بدء التجارب السريرية لـ4 لقاحات ضد الفيروس، فيما لا تزال 6 لقاحات أخرى قيد الدراسة.

وكانت الإدارة الأميركية قد أطلقت في مايو الماضي مشروعاً يهدف لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا بحلول يناير 2021.

أكثر من 47 ألفاً بيوم

يذكر أن إصابات كوفيد-19 ارتفعت في الولايات المتحدة إلى أكثر من 47 ألفاً الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤراً جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات، وفق رويترز.

كما حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، أنطوني فاوتشي، من 100 ألف إصابة يومية، ما لم تتخذ تدابير جديدة لاحتواء الوباء.