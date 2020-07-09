الكلوروكين وكورونا.. دراسة فرنسية تكشف مفاجأة

منذ أن أيده الطبيب الفرنسي الشهير، ديدييه راوول، لا يزال عقار كلوروكين يثير الجدل والكثير من التساؤلات. فقد أظهرت دراسة فرنسية نشرت نتائجها الثلاثاء أن المرضى الذين يعالجون "على المدى الطويل" بالكلوروكين أو الهيدروكلوروكين خصوصاً لأمراض المناعة، لم يتعرضوا لإصابات أقل خطورة بكوفيد-19 خلال تفشي الوباء.

وخلص معدو الدراسة، التي شملت نحو 55 ألف مريض، أن نتائجها "لا توحي بدور وقائي في استخدام عقاقير الملاريا الاصطناعية على المدى الطويل، من مخاطر دخول المستشفى أو وضع المريض على جهاز تنفس أو وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد".

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كما أعلن الباحثون أنه "حتى لو أن نتائج الدراسة لا تسمح بتأكيد بشكل قاطع غياب فوائد لعقاقير الملاريا للوقاية من شكل خطير من كوفيد-19 فهي لا تشجع على الاستخدام الوقائي للهيدروكلوروكين عموماً ولدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر خصوصاً وذلك خارج التجارب العلاجية المخصصة".

ودرس العلماء "حالات أشخاص تلقوا ما لا يقل عن ست وصفات طبية لعقاقير الملاريا الاصطناعية بين الأول من كانون الثاني/يناير 2019 و15 شباط/فبراير 2020 آخرها في الربع الأخير من 2019 أو مطلع 2020".

إلى ذلك يتم وصف الهيدروكلوروكين خصوصاً لعلاج أمراض المناعة كمرض الذنبة عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم وأعضاءه أو مرض التهاب المفاصل.

زيادة المخاطر

وأظهرت النتائج "زيادة مخاطر دخول المستشفى ووضع المريض على جهاز تنفس أو وفاة بكوفيد-19 بين المرضى الذين يعالجون بعقاقير الملاريا الاصطناعية على المدى الطويل مقارنة مع عامة الفرنسيين". غير أن "التحاليل توحي بأن زيادة المخاطر تبرر بالميزات المرتبطة بالأمراض المزمنة الكامنة" لدى هؤلاء المرضى "خصوصاً للعلاج بالكورتيزون عن طريق الفم أكثر منه التعرض لعقاقير الملاريا الاصطناعية".

كما أجرت الدراسة وكالة "ايبي فار" التي تضم وكالة الأدوية والتأمين الصحي استناداً إلى بيانات التأمين (خصوصاً إعادة تسديد الأدوية) والملفات الطبية للمستشفيات (تاريخ دخول المستشفى وتشخيص المرض والتقارير الطبية والأدوية التي يتم تسليمها...).

تعليق معظم التجارب السريرية

إلى ذلك علقت معظم التجارب السريرية التي تختبر الهيدروكلوروكين نهاية أيار/مايو بعد نشر دراسة جاءت نتائجها سلبية في مجلة "ذي لانست" ثم بعد نتائج تجربة بريطانية واسعة النطاق مطلع حزيران/يونيو أظهرت أن الهيدروكلوروكين لا تظهر "فوائد إيجابية" لمرضى كوفيد-19.

وفي فرنسا سحب الإذن الاستثنائي بوصف الهيدروكلوروكين في المستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج التجارب السريرية، في الرابع من أيار/مايو.