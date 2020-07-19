كورونا والأبحاث.. اكتشاف هائل يحدد 6 أنواع للمرض

يوماً بعد يوم، مازال الباحثون يكتشفون ثغرات جديدة حول فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 600 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، بينهم أكثر من 200... أكثر من 600 ألف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا المستجد العرب و العالم

فبعدما حلل علماء بريطانيون بيانات تطبيق واسع الاستخدام، يسجل أعراض المرض، وجدوا نتيجة هائلة مفادها أن هناك 6 أنواع مختلفة للوباء، ولكل منها مجموعة من الأعراض.

واكتشف فريق بكلية "كينجز كوليدج لندن" أن الأنواع الستة مرتبطة أيضا بمستويات شدة العدوى وباحتمال احتياج المريض لمساعدة على التنفس، مثل تزويده بالأكسجين أو جهاز للتنفس الصناعي.

"مفيد جداً"

ومن الممكن أن يساعد هذا الكشف الأطباء خلال أي موجات مقبلة للوباء في تحديد أي المرضى يواجه مخاطر كبيرة ويحتاج لرعاية داخل مستشفى.

بدورها، أفادت الدكتورة كلير ستيف، التي شاركت في قيادة الفريق بأنه إذا أمكن تحديد نوع العدوى "فلديك الوقت لمساعدة المريض والتدخل المبكر مثل مراقبة الأكسجين ومستويات السكر في الدم وضمان وفرة السوائل بشكل ملائم".

أعراض جديدة للمرض

يذكر أن الأطباء كانوا بدأوا مؤخرا برصد أعراض مختلفة جديدة لفيروس كورونا لدى المصابين الشباب الذين تزايدت أعدادهم في الآونة الأخيرة.

ويشعر المصابون بكورونا تحت سن 35 بأعراض مثل ألم البطن، والصداع على خلاف الأعراض التي تنتاب باقي المرضى الأكبر سنا مثل الحمى والسعال.

إلى ذلك، أودى الفيروس حتى الآن بحياة 590 ألفا و132 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.