أسهل 8 علاجات لالتهاب الشعب الهوائية بالمنزل

يعد التهاب الشعب الهوائية مرضًا تنفسيًا شائعًا، ويمكن أن يكون التهابًا حادًا أو مزمنًا. تشتمل قائمة أعراض التهاب الشعب الهوائية على السعال المصحوب بمخاط أو التهاب الحلق وصداع وصعوبة في التنفس وآلام بالجسم وانسداد الأنف والجيوب الأنفية واحتقان الصدر وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم والقشعريرة.

ووفقا لما نشره موقع Boldsky الأميركي، يمكن علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد في المنزل باستخدام العلاجات الطبيعية وربما تزول الأعراض في غضون بضعة أسابيع. ولكن إذا استمرت الأعراض أو إذا كان المريض يعاني من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فيجب عليه التوجه إلى الطبيب على الفور. ويورد موقع Boldsky فيما يلي قائمة بالعلاجات المنزلية لالتهاب الشعب الهوائية:

1. الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات. أظهرت دراسة نشرت في مجلة Pharmacognosy Review أن الثوم فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية. ويمكن تناوله الثوم كفصوص طازجة أو مُضافًا إلى وجباتك الغذائية.

2. الغرغرة بالماء والملح

يمكن للغرغرة بالماء المالح أن تخفف التهاب الحلق وتساعد في التخلص من المخاط الذي يغلف الحلق ويهيجه. يمكن إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ويتم ارتشاف كميات صغيرة منها للغرغرة. يتم بصق الماء المالح ولا يجب ابتلاعه ويراعى تكرار الغرغرة عدة مرات في اليوم.

3. الزنجبيل

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية. يحتوي الزنجبيل على مركب له خصائص مضادة للالتهابات والتي تساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي بصفة عامة والتهاب الشعب الهوائية بصفة خاصة. ويمكن تناول شاي الزنجبيل أو تناول قطع الزنجبيل النيئة أو إضافته إلى الطعام.

4. استنشاق الماء بالبخار

يعد استنشاق الماء بالبخار علاجًا منزليًا فعالًا حيث يؤدي إلى تخفيف المخاط بحيث يمكن أن يخرج من الجسم بسهولة أكبر. ويعمل بخار الماء الساخن على إرخاء العضلات وتخفيف السعال. يتم غلي الماء في وعاء، ثم ينقل الوعاء على منضدة حيث يضع المريض منشفة فوق رأسه ويتكئ بذراعيه على المنضدة لاستنشاق البخار لمدة 10 دقائق على الأقل.

5. العسل والليمون

يمكن أن يساعد مشروب الليمون والعسل في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال. يتميز العسل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في تهدئة الأغشية المخاطية المتهيجة والليمون كمادة مقشدة. يتم تسخين كوب من الماء ثم تعصر عليه نصف ليمونة ويتم مزجهما جيدًا. ويضاف بعدئذ ملعقة صغيرة من العسل. يمكن تناول المشروب 3 مرات في اليوم.

6. شرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعد شرب الماء على مدار اليوم في تخفيف المخاط في صدر المريض وبالتالي يتم التخلص منه أثناء السعال بسهولة. ويوصي الخبراء بشرب نحو 12 كوبا من الماء يوميا.

7. حساء الدجاج الساخن

يحقق تناول وعاء من حساء الدجاج الساخن معجزات لعلاج التهاب الحلق وتقليل السعال. يحتوي حساء الدجاج على مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل أعراض التهاب الشعب الهوائية.

8. الكركم

يساعد مركب الكركم النشط في الكركم على العمل كمضاد فعال للالتهابات وللبكتيريا، بما يؤدي إلى تخفيف احتقان الصدر وأوجاع الجسم وتحسين التنفس. يمكن تناول الكركم كمشروب مثل الشاي أو يتم إضافة الكركم إلى الوجبات الغذائية.

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نمط حياة أفضل

إن القيام بتغييرات من أجل اتباع نمط حياة أفضل يساعد في التخلص من أعراض التهاب الشعب الهوائية كما يلي:

• الحصول على قسط نوم جيد كل ليلة.

• الإقلاع عن التدخين.

• تجنب التدخين السلبي.

• تجنب استنشاق الهواء الملوث.

• اتباع نظام غذائي صحي ومغذ.

نصائح عامة

يجب المبادرة بسرعة علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية في المقام الأول لضمان الشفاء التام. وينصح الخبراء بالحصول على مشورة طبية قبل استخدام أي من العلاجات المنزلية المذكورة أعلاه.