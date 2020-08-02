السالمونيلا تجتاح ولايات أميركية.. ما علاقة البصل الأحمر؟

في وقت ينشغل العالم أجمع بفيروس كورونا المستجد، أصابت عدوى السالمونيلا حوالي 400 شخص في أكثر من 30 ولاية أميركية.

وحددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية)، البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، كمصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة، وفق ما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية، السبت.

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كما سيتم سحب جميع أنواع البصل الأحمر والأبيض والأصفر والحلو، التي ربما تم تخزينها بجانب كميات البصل الأحمر، المحتمل أن تكون مصابة بالسالمونيلا، بسبب خطر انتقال مسببات المرض.

ووفقاً للمراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 396 حالة إصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة، وإدخال 60 شخصاً إلى المستشفى. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض الذي تم تحديده لأول مرة في 10 يوليو.

إلى ذلك أشارت القناة إلى أنه تم تسجيل تفشي لهذه العدوى المعوية في كندا، والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة.

ومعظم حالات السالمونيلا، بحسب منظمة الصحة العالمية، تكون خفيفة السريان، وفي معظم الحالات يتعافى المرضى دون علاج خاص. لكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حاداً ومهدداً للحياة.