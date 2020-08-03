لقرحة القدم ‏السكرية.. علاج من القرون الوسطى

أعلن علماء جامعة وورويك البريطانية عن إمكانية استخدام علاج من القرون الوسطى عمره 1000 عام يحتوي على البصل والثوم والأملاح الصفراوية لعلاج قرحة القدم السكرية المقاومة للمضادات الحيوية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبهدف التغلب على فشل المضادات الحيوية في علاج قرح القدم السكرية، لجأ العلماء البريطانيون إلى علاج مشتق من مكونات طبيعية ومعروف باسم "حاجب العين" eyeslave مستمد من وصفة وردت في كتاب طبي Bald’s Leechbook، الذي يجمع نصوصا طبية بالإنجليزية القديمة من المحتمل أن يكون قد تم تجميعه في القرن التاسع.

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كما يستهدف العلاج أغشية حيوية عبارة عن طبقات لزجة تتكون من مجموعة من الميكروبات، والتي تفشل المضادات الحيوية المتاحة حالياً في التغلب عليها.

وذكر فريق علماء جامعة وورويك، أن العلاج نجح في قتل خمسة أنواع من البكتيريا توجد عادة في قرح القدم السكرية والجروح الأخرى.

إلى ذلك يمكن أن تتواجد البكتيريا إما كخلايا عوالق فردية أو كمجموعة متعددة الخلايا تعرف باسم الغشاء الحيوي. ويصعب القضاء على الأغشية الحيوية باستخدام المضادات الحيوية لأنها تفرز مصفوفة مصنوعة من جزيئات السكر، والتي تشكل نوعاً من الدروع التي تعمل كحاجز فيزيائي وكيميائي.

علاج مضاد للبكتيريا

من جهتها، قالت الدكتورة فريا هاريسون من جامعة وورويك: "لقد أظهرنا أن علاج القرون الوسطى الذي يتكون من البصل والثوم والنبيذ والأملاح الصفراء يمكن أن يقتل مجموعة من البكتيريا المسببة للمشاكل التي تنمو في العوالق والأغشية الحيوية. ولأن الخليط لم يتسبب في الكثير من الضرر للخلايا البشرية في المختبر، أو الفئران، فسيمكن توظيفه لتطوير علاج مضاد للبكتيريا آمناً وفعالاً".

وقام علماء جامعة وورويك بإنتاج التركيبة بدقة بالتعاون مع نظرائهم المتخصصين في الأحياء الدقيقة والكيميائيين والصيادلة ومحللي البيانات وعلماء في مخطوطات العصور الوسطى في نوتنغهام والولايات المتحدة.

وأوضحت الدكتورة هاريسون: أن "معظم المضادات الحيوية التي تستخدم حاليًا مستمدة من مركبات طبيعية، لكن عملنا يسلط الضوء على الحاجة إلى استكشاف ليس فقط مركبات مفردة ولكن خليطًا من المنتجات الطبيعية لعلاج عدوى الأغشية الحيوية".