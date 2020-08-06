شركة عالمية تكشف.. هذا سعر جرعة اللقاح

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم وقلوب الملايين إلى اليوم الذي يبصر فيه لقاح كورونا النور بشكل رسمي ويوزع عالميا، لاسيما مع ارتفاع أعداد الإصابات يومياً حتى بلغت في أحدث إحصاء الخميس أكثر من 18.82 مليون، كشفت إحدى الشركات التي تعمل على إنتاج لقاح في القريب العاجل عن سعر الجرعة.

فقد أعلنت شركة مودرنا أنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بين 32 و37 دولارا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجماً، أي أعلى من السعر الذي حددته الصفقة الأميركية للقاح المرشح لشركة فايزر.

موضوع يهمك قال مسؤولون أميركيون وآخرون من شركة "مودرنا"، أمس الاثنين، إن اللقاح الذي طورته الشركة الأميركية لمكافحة مرض كوفيد-19... مسؤولون: لقاح مودرنا ضد كورونا قد يكون جاهزا بنهاية العام صحة

تدقيق متزايد

ومع بلوغ سباق تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 مرحلة حاسمة باختبار العديد من اللقاحات المحتملة في دراسات المرحلة الأخيرة أصبح تسعير اللقاحات موضع تدقيق متزايد.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا في مؤتمر عبر الهاتف "سنكون مسؤولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة (اللقاح) أثناء فترة الوباء"، مضيفا أن التعاقدات ذات الحجم الأكبر سيكون سعر اللقاح فيها أقل.

يشار إلى أن الحكومة الأميركية أبرمت الشهر الماضي اتفاقا لشراء لقاح تجريبي تطوره شركتا فايزر و بايو.إن.تك بهدف تأمين لقاح كاف لتطعيم 50 مليون أميركي مقابل نحو 40 دولارا للفرد. وسيكلف نظام اللقاح ثنائي الجرعة لمودرنا ما بين 64 و74 دولارا للشخص الواحد.

وتلقت مودرنا نحو مليار دولار من الحكومة الأميركية بموجب خطة لتسريع تطوير اللقاح. ولم تبرم بعد اتفاقا لتوريد اللقاح للولايات المتحدة.

إلا أنها أوضحت أنها تجري محادثات مع عدة دول لتوقيع اتفاقيات لتوريد لقاحها، مضيفة أنها تلقت بالفعل نحو 400 مليون دولار كمقدمات لعقود توريد في نهاية المطاف.

أكثر من 18.82 مليون إصابة

يذكر أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 18.82 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما تُوفي 706779 جراء المرض.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.





وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158561 وفاة وأربعة ملايين و842 ألفا و370 إصابة.

في حين جاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97256 وفاة ومليونين و859 ألفا و73 إصابة.

بينما حلت الهند في المركز الثالث بعد تسجيل مليون و908 آلاف و254. وبلغ عدد الوفيات لديها 39795.