أول براءة اختراع للقاح كورونا.. من هذا البلد

وسط سباق اللقاحات المحتدم بين مئات الشركات والمختبرات الطبية والبحثية حول العالم، من أجل صد الفيروس المستجد الذي طال أكثر من 21 مليون إنسان حتى الآن، أعلنت الصين منح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا.

وأوضحت وثائق صادرة عن هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين نشرتها وسائل إعلام رسمية أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19 .

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وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أمس الأحد إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

كما نقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

بالتعاون مع الجيش الصيني

يذكر أن عدة مشاريع لتطوير لقاحات، كانت قد أظهرت في الآونة الأخيرة نتائج مشجعة بينها المشروع الصيني الذي تم بالتعاون بين معهد أبحاث عسكرية ومجموعة "كانسينو بيولوجيكس" لإنتاج الأدوية.

وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو الماضي استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته.

في المقابل، شكك خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مطلع الشهر الحالي في سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا في الصين وروسيا أيضاً.

يذكر أن 3 لقاحات تطور في الدول الغربية كانت قد بلغت المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة "موديرنا" الأميركية، وآخر تطوره جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع مختبر "أسترا زينيكا"، وثالث لتحالف "بايو ان تيك-بفايزر" الألماني - الأميركي.