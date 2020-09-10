نصائح الخبراء لتنظيف وتعقيم للمنزل من كورونا حتى بقع القهوة 

تعد النظافة الشخصية وكذلك التنظيف المنتظم للمنزل من الضروريات التي تضمن الصحة الجيدة للإنسان. ويُعتبر غسل اليدين المتكرر أمرًا أساسيًا لمنع انتشار الكائنات الدقيقة (المعروفة أيضًا باسم الميكروبات أو الجراثيم) التي تسبب العديد من الأمراض الشائعة. كما أن التنظيف المنتظم للأسطح في المنزل يزيل الأوساخ وجزيئات الطعام التي يمكن أن تنمو عليها الجراثيم. ولكن ما هي المنظفات المناسبة لتنظيف كل سطح أو قطعة في المنزل على حدة، إذ من المعروف أن ما يصلح للسجاد لا يناسب الأحواض أو لوحة مفاتيح الكمبيوتر. فيما يلي يورد موقع WebMD أفضل وأنسب الطرق للحفاظ على البيت نظيفًا وعلى ضمان صحة جيدة لسكانه:

1- فيروس كورونا المستجد

لا تصلح المنتجات الطبيعية مثل الخل أو زيت شجرة الشاي لقتل فيروسات كورونا، إنما يجب استخدام مطهرات قوية وبهذه النسب:

• محلول التبييض بتركيز 4 ملاعق صغيرة من المبيض في ربع لتر من الماء

• كحول أحمر أو مناديل مبللة تحتوي على تركيز كحول 70% أو أكثر

• مطهرات الأيدي التي تحتوي على تركيز الكحول بنسبة 60% على الأقل

• الصابون والماء مع مراعاة أن يستغرق غسل اليدين مدة 20 ثانية على الأقل

• بيروكسيد الهيدروجين

يتم نقع أي من وسائل التنظيف أعلاه على الأسطح المراد تنظيفها لمدة 30 ثانية أو أكثر قبل مسحها، مع ملاحظة أن محلول التبييض، مثل الكلوركس يفقد قوته بعد التخفيف بمرور الوقت، لذا ينصح الخبراء بمزج محلول التبييض بالماء بكميات تكفي استخدامات يوم واحد فقط.

2- أطقم المرحاض

تنتشر في بعض أطقم المرحاض طبقة ذات لون يميل إلى الاحمرار هو في واقع الأمر عبارة عن صبغة من البكتيريا التي تزدهر في الأماكن الرطبة تسمى Serratia marcescens. وتسبب الجراثيم التهابات المسالك البولية والجهاز التنفسي وغيرها. ولكن يمكن تنظيف المرحاض أو حوض الاستحمام والتخلص من هذه الجراثيم والبكتيريا بسهولة باستخدام فرشاة ومنظف التبييض.

3- حشرة المعدة

عند ظهور نوروفيروس أو ما تسمى "حشرة المعدة" في المنزل فإنها تنتشر بسهولة، لذا يجب على الفور تنظيف وتطهير مقابض الأبواب والمرحاض وكافة الأسطح الأخرى التي يكثر لمسها. وينبغي ملاحظة أن حشرة المعدة لا يتم القضاء عليها باستخدام الكحول الأحمر وإنما باستخدام مادة التنظيف المعروفة باسم بيروكسيد الهيدروجين أو المناديل المبللة بالكحول الإيثيلي. ويجب غسل الملابس المتسخة بالماء الساخن والمبيض إذا أمكن أو مساحيق الغسيل المطهرة القوية.

4- مخلفات الحيوانات الأليفة

يوصي الخبراء بضرورة سرعة ارتداء قفازات والشروع في تنظيف أي مخلفات في المنازل، التي تعيش بها حيوانات أليفة، قبل أن تجف الفوضى. ينبغي مسح البقع المبللة بمناشف ورقية وجمع أكبر قدر ممكن من المواد الصلبة. ويجب تجنب الفرك، لأنه يزيد من عمق الفوضى. ولمزيد من التعقيم يمكن رش الماء الممزوج بقليل من سائل تنظيف الأطباق، كما يمكن إضافة الخل للمساعدة في معادلة رائحة الأمونيا. ثم يتم شطف موضع الفوضى ويمكن تكرار الخطوات حسب الحاجة. وينصح الخبراء برش كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم عقب التنظيف والشطف وتركها إلى اليوم التالي ثم يتم شفطها بواسطة المكنسة الكهربائية. لكن يجب الانتباه إلى أنه، حسب رأي بعض الخبراء، ربما تشجع رائحة الخل الحيوان الأليف على تحديد تلك المنطقة كمكان لقضاء الحاجة.

5- بقع المياه

يعني وجود بقعة بيضاء ضبابية على الأثاث الخشبي أن الرطوبة محاصرة تحت السطح العلوي، ولذا يجب سرعة تجفيفها قبل أن تتحول بمرور الوقت إلى بقع سوداء تتعمق في مسام الخشب. إن الطريقة الأكثر أمانًا لتجفيف الحلقات البيضاء هي استخدام مجفف الشعر على حرارة منخفضة مع تمرير الهواء على بعد عدة بوصات ولفترة قصيرة حتى لا يؤثر على درجة لمعان الأثاث. وبخلاف مجفف الشعر يمكن استخدام المايونيز الجاف كبديل، يمكن وضع بعض المايونيز على قطعة قماش وتدليك البقعة برفق، أو يترك لبضع ساعات على مكان البقع ثم يتم مسحه بقطعة قماش نظيفة.

6- بقايا الصابون المتراكمة

يمكن استخدام مزيج عبارة عن مقدار ملعقة طعام من بيكربونات الصوديوم وكمية متساوية من الخل الأبيض والماء لإزالة الرواسب المعدنية العنيدة. يمكن وضع المزيج في بخاخ والرش على الأحواض وكابينة الاستحمام. يترك المزيج لمدة 15 دقيقة قبل الفرك والشطف.

7- إلكترونيات

عند تنظيف الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو المحمول ينبغي أولا إيقاف التشغيل ثم يتم مسح الغبار بقطعة قماش ناعمة. يمكن تطهير الجهاز الإلكتروني بقطعة قماش مبللة قليلاً بكحول بنسبة تركيز 70%. يراعى تجنب وصول أي بلل إلى أي فتحات مثل مكبرات الصوت ومنافذ الشاحن. ولا يمكن استخدام أي مواد التبييض أو منتجات التنظيف أو أي مادة كاشطة لأنها تؤدي إلى تلف الشاشة وتشوه طلاء الأجهزة.

8- بقايا الشحوم في الفرن

لا يمكن استخدام الماء الدافئ والصابون. إن الأمونيا آمنة لإزالة الشحوم والأوساخ من الأفران سواء المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يمكن المتابعة بقطعة قماش مبللة بالماء بعد اكتمال التنظيف. يمكن تنظيف فلاتر غطاء التهوية في غسالة الأطباق. كما يمكن إزالة الدهون باستخدام مزيج يتكون من نصف كوب ماء ساخن مضافًا إليه ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم والصابون. ويمكن أيضًا للخل أن يزيل البقايا اللاصقة دون حاجة لكثير من الفرك.

9- الملاط

يكون الملاط أو الجص في أغلب الأحوال من الإسمنت والرمل. يكون الملاط مسامي بدرجة كبيرة وربما تؤدي المنظفات الحمضية مثل الخل والفرك القاسي إلى حفر الطبقة العليا من الجص. لذا يمكن استخدام المنظفات القلوية مثل بيكربونات الصوديوم أو البورق. يتم غمس فرشاة أسنان في الماء والصابون ثم في مسحوق التنظيف. ويتم الفرك برفق لإزالة الأوساخ الزيتية. ولعل أهم خطوة هي التنظيف الجيد بالماء للتخلص من أي أثر لبقايا الصابون على الفواصل بين البلاطات.

10- الجدران الملطخة

إن بصمات الأصابع وتلطيخ كف اليد على الجدران المطلية يحتاج للتنظيف بعناية. يتم في البداية التنظيف بقطعة قماش جافة ثم المسح برفق بالماء والصابون الخفيف ثم الماء النظيف. إذا كانت العلامات تحمل بقع زيوت أو شحوما فسيحتاج الأمر استخدام مزيج متساوٍ من الخل الأبيض والماء الساخن ويترك لبضع دقائق دون فرك ثم يجفف بقطعة قماش.

11- بقع القهوة

يمكن أن تصبح بقع القهوة عديمة اللون إذا كانت "مؤكسدة"، ومن أكثر العوامل المؤكسدة فاعلية سائل الكلور للتبييض. ولكن لن يمكن استخدامه مع مفارش المائدة أو السجاد والأقمشة الملونة التي يجب تخفيفها سريعًا بمنشفة تجفيف وبالنسبة لبقعة القهوة نفسها فيمكن تغطيتها بقطعة قماش مبللة بقليل من الخل الممزوج بالماء ومنظف الأطباق، ثم يتم المسح وتكرار الخطوات ثم تغسل بالماء النظيف وتترك لتجف.

12- لوحات مفاتيح الكمبيوتر

يساعد التخلص من بقايا الطعام والغبار والأشياء الأخرى العالقة بين المفاتيح بالطريقة الصحيحة على إطالة عمر لوحة المفاتيح الافتراضي. يتم فصل لوحة المفاتيح أو وقف تشغيل الكمبيوتر المحمول وفصل سلك الشاحن. يتم قلب لوحة المفاتيح رأسًا على عقب وترج برفق. يتم الإمساك بلوحة المفاتيح بشكل عمودي تقريبًا للاستفادة من الجاذبية ورشها ذهابًا وإيابًا ببخاخ هواء مضغوط أو بشفط مكنسة كهربائية على بعد عدة بوصات. ثم تُبلل منشفة ورقية بالكحول المحمر ويُمسح بها أعلى المفاتيح.