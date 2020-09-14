تحذير صاعق.. "الشهران المقبلان الأقسى في وجه الوباء"

في تحذير مقلق، أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن الشهرين المقبلين سيكونان الأقسى في الحرب ضد فيروس كورونا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي ، لوكالة فرانس برس إن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اللذين سيكونان "الأقسى" في مواجهة الوباء.

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وتابع "سيصبح الأمر أقسى". وأضاف "في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.

رقم قياسي جديد

وكانت المنظمة الأممية ذكرت أن حالات الإصابة سجلت رقما قياسيا جديدا أمس، خلال يوم واحد. وأفادت بأنه تم تسجيل 307 آلاف و930 إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة على آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع.

يذكر أن الوباء طال أكثر من 28.6 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشيه في أواخر العام الماضي.

في حين يعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

وتوفي أكثر من 917 ألف شخص بسبب كوفيد-19، وفقًا لإحصاءات المنظمة العالمية. وشهد أمس الأحد تسجيل نحو 5500 حالة وفاة خلال 24 ساعة.