يا عالم ترقب 2021.. بيل غيتس يبشّر ثانية!

لم تمض سوى ساعات قليلة على توقّع لافت كان أدلى به الملياردير الأميركي بيل غيتس، عن أن فيروس كورونا المستجد سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة، حتى عاد اليوم ليدلي بتصريح آخر عن الوباء اعتقد فيه أن يتوفر لقاح لكوفيد-19 موافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أوائل العام 2021.

موضوع يهمك اعتاد رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس التفكير في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على أنها هيئة الصحة العامة الأولى في... بيل غيتس يفجر مفاجأة جديدة فيما يتعلق بـFDA ولقاح كورونا مقابلات خاصة

فقد كشف الرئيس المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، في مقابلة مع مجلة "فورتشين" الأميركية، عن أن هناك مستوى جديداً من التعاون بين الشركات المصنعة للأدوية التي قد تحصل على الموافقة الرسمية لاستخدام لقاحاتها ضد فيروس كورونا للاستخدام الطارئ في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح قائلا: "الاحتمال هو أن ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة من اللقاحات يمكن أن تكون آمنة وفعالة".

اللقاح والانتخابات.. أميركيون يشككون

وعلى الرغم من تصريح غيتس، إلا أن هناك من الأميركيين من يشكك في أن إدارة الغذاء والدواء تتعرض لضغوط سياسية للسماح بطرح لقاح قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضاف غيتس أن عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم وعدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات، سيحدد مدى سرعة انتهاء وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة نحو 200 ألف أميركي، كاشفاً عن أن هناك 6 لقاحات حاليا ترى، مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أنها من المرجح أن تصل إلى نتائج إيجابية في تجارب المرحلة الثالثة وتتقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء، غير أن العقبة التالية ستكون زيادة الإنتاج بحيث تصبح مئات الملايين من الجرعات جاهزة للتوزيع.

وقال: "سنواجه تحديا يتمثل في رفع مستوى التصنيع إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق".

يشار إلى أنه ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ثمة 170 لقاحا مرشحا لفيروس كورونا في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، منها 9 على الأقل في الوقت الحالي في تجارب واسعة النطاق على البشر لإثبات أن اللقاحات آمنة وفعالة.

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أزمة نيجيريا وشلل الأطفال

في السياق أيضاً، ذكّر غيتس بأن الأزمة في نيجيريا التي اندلعت عام 2003، حين انتشرت فيها نظرية مؤامرة مفادها أن لقاح شلل الأطفال كان جزءا من خطة سرية لتعقيم النساء، وقال إن العديد من الزعماء الدينيين عملوا على دحض النظرية وتخفيف مخاوف الناس من خلال إعطاء اللقاح لأطفالهم، مما ساعد على زيادة معدلات التحصين.

وقال: "المسألة هي مجرد ثقة أساسية.. كيف يفكر الناس في اللقاحات؟ اليوم، ستساعد مواقف الناس تجاه الكمامات واللقاح، بطريقة ملموسة، في تحديد مدى سرعة إنهاء هذا الوباء. كما أن الدعوة هي وجوب وضع نهاية للمرض ومن ثم علينا أن نعمل على اللحاق بالركب والعودة إلى ما كنا عليه في بداية العام 2020 بشأن أشياء مثل التطعيم والتعليم، حتى نتمكن من استئناف هذا المسار الإيجابي"، بحسب تعبيره.

لن يستمر إلى ما لا نهاية

وقبل ساعات، وفي مقابلة مع فوكس نيوز، توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت" أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، ستعود الحياة إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021، بسبب التقدم الذي أُحرز في تطوير لقاحات ضد المرض.

وأوضح غيتس أنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على اللقاحات للاستخدام العام، في وقت مبكر من العام المقبل. ولهذا، قال إنه "متفائل" لأن الوباء "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

أمل بحياة طبيعية مرة أخرى

إلى ذلك، يُعرف بيل غيتس بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده.

وقال سابقا إن ما بين 70 و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.