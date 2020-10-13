طرق صحية لإزالة بقع الدم والقيء والقهوة وأحمر الشفاه

يحتاج الجميع إلى إزالة البقع من وقت لآخر، وربما تكون بعض هذه البقع من بقايا سوائل جسدية مثل الدم أو البول أو البراز أو القيء أو بسبب أحد المواد أو السوائل التي تستخدم يوميا. لذا يجب التأكد من القيام بهذه المهمة بطريقة آمنة وصحية وفقا للنصائح والتقنيات التي يوردها موقع WebMD الطبي الأميركي فيما يلي:

نصائح عامة

بغض النظر عما تقوم بتنظيفه، قبل أن تبدأ، تأكد من عدم وجود أي شخص وبوجه خاص الأطفال حولك أو أنه يمكنهم لمس المواد المتسخة عن طريق الخطأ. وعند التعامل مع البقعة، ارتدِ قفازات ذات الاستخدام لمرة واحدة. نظف دائمًا بحركة اليد باتجاه البقعة إلى الداخل، حتى لا يتسع حجم البقعة. تذكر ألا تخلط مبيض الكلور مع الأمونيا، لأن هذا المزيج ينتج غازات سامة، والتي يمكن أن يتسبب استنشاقها في مشاكل صحية خطيرة.

1- بقع الدم

إذا تلطخت ملابسك بالدماء، قم بشطفها تحت الماء الجاري البارد على الفور. أثناء القيام بذلك، قم بفرك بعض المنظفات السائلة أو قطعة من الصابون على البقعة، ثم اترك الماء يجري فوقها وكرر العملية. ثم انقع الملابس في ماء بارد لمدة 30 دقيقة. إذا لم تفلح تلك الطريقة فيمكن وضع القليل من بيروكسيد الهيدروجين على البقعة لبضع دقائق ثم شطفها بالماء البارد.

أما إذا كانت بقع الدم على سجاد أو بساط، يمكن أن تمزج ملعقة صغيرة من منظف خفيف مع نصف لتر من الماء البارد. ضع القليل من المحلول على البقعة وامسحها بقطعة قماش أو منشفة ورقية. وتكرر العملية حتى تختفي البقعة.

2- البول أو المخاط أو حليب الأطفال

يتم اتباع التقنية نفسها لإزالة البقع الثلاثة، ينبغي أن تبدأ بكشط أي بقايا أولًا. اخلط نصف ملعقة صغيرة من سائل غسيل الصحون وملعقة كبيرة من الأمونيا في ربع جالون من الماء الفاتر. انقع الملابس لمدة 15 دقيقة ثم افرك البقعة برفق بقطعة قماش. يمكن النقع لمدة 15 دقيقة أخرى، إذا لم يتم تنظيف البقعة بالكامل في المحاولة الأولى، ثم اشطفها. بعد تنظيف البقعة يتم النقع مرة أخرى في منتج تنظيف يحتوي على إنزيمات لمدة نصف ساعة على الأقل. وفي النهاية، قم بغسل الملابس كالمعتاد لضمان إزالة البقعة بالكامل وتعقيم الملابس.

وفي حالة وجود بقع بول أو مخاط أو تركيبة حليب أطفال على السجاد، امسح قدر الإمكان بمنشفة جافة أولًا لإزالة أكبر قدر من البقايا، ثم امسحها بالماء البارد. وبعدها اخلط محلولًا من نصفه من الماء والباقي من الخل الأبيض واستمر في مسح البقعة بقطعة قماش مبللة بالمحلول حتى تختفي.

3- القيء أو البراز

أولاً، امسح موضع البقعة بالمناشف الورقية. وإذا كانت البقع على السجاد أو المفروشات، فيمكن استخدام بيكربونات الصوديوم لامتصاص أي سائل. استخدم الماء والصابون في الخطوة التالية لتنظيف أي مكان لمس القيء أو الإسهال. ويراعى بعد ذلك استخدام كوب من المبيض العادي للألوان البيضاء أو المحلول الخاص بالألوان والماء البارد لتعقيم مكان البقعة وما يحيط بها.

وإذا كانت البقع على الملابس فيمكن بالطبع غسلها بالمنظفات والماء الساخن يدويا أو في الغسالة وحسب الإرشادات على قطعة الملابس.

4- العفن الفطري

يجب إزالة بقع العفن على وجه السرعة، لأنها يمكن أن تتسبب في تلف الملابس أو السجاد. وإذا كانت البقعة على الملابس، اغسلها بالماء والصابون واشطفها ثم اتركها لتجف تحت أشعة الشمس. ويمكن استخدام مزيج من عصير الليمون والملح لإزالة البقعة، إذا لم يفلح الماء والصابون، مع تركها لتجف تحت أشعة الشمس أيضًا. إذا كانت بقع العفن على السجاد، قم بالكنس بشكل متكرر لإزالة بعض العفن، ثم استخدم قطعة إسفنج مغمورة في الصابون السائل ثم يتم المسح بمنشفة مبللة بالماء فقط بعد ذلك.

5- أحمر الشفاه

يمكن استخدام فرشاة أسنان جافة لتنظيف مكان البقعة على الملابس ثم افرك المنطقة بمنظف سائل قوي، ثم واصل الفرك تحت الماء الساخن. أخيرًا، في حالة الملابس البيضاء اللون يتم فرك مبيض بالكامل على المنطقة ثم اغسلها بالماء الساخن.

6- بقع العشب الخضراء

انقع الملابس في مزيج من الماء البارد ومنظف يحتوي على إنزيمات لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك يمكن تنظيفها بالطريقة التقليدية في الغسالة. إذا لم يتم إزالة البقعة بعد غسلها، انقعها لمدة 30 دقيقة أخرى، وأعد غسلها مع استخدام مبيض آمن على الملابس. واحذر من استخدام الماء الساخن في حالة بقع العشب لأنه سيساعد على تثبيت البقعة ويجعل التخلص منها أكثر صعوبة.

7- بقع شوكولاتة

يجب استخدام مزيل بقع الغسيل المُعالج مسبقًا، وبعد دقيقة واحدة يتم فرك البقعة بمنظف سائل قوي قبل وضع الملابس في الغسالة كالمعتاد. إذا كانت البقعة على السجادة، امسحها بمنشفة ورقية. ثم اخلط ملعقة كبيرة من الأمونيا المنزلية ونصف كوب ماء. استخدم بخاخ لرش المحلول على البقعة، ثم قم بمسح موضع البقعة بقطعة قماش نظيفة. ثم قم بصب القليل من المنظف على البقعة وافركها. استمر في إضافة المنظف والمسح بقطعة القماش حتى تختفي بقعة الشوكولاتة. أخيرًا، وبمجرد أن تنجح في إزالة البقعة اشطف المنطقة بالماء وقم بالتجفيف مستخدمًا قطعة قماش نظيفة وجافة مرة أخرى.

8- بقع الشمع

تحتاج لإزالة بقع الشمع من الملابس استخدام مزيل بقع الغسيل المعالج مسبقًا ثم انتظر دقيقة وبعدئذ افرك المنطقة بمنظف سائل قوي، مسموح باستخدامه لنفس نوع ولون نسيج الملابس، قبل وضعها في الغسالة. إذا لم تنجح تلك المحاولة، فسيجب نقع الملابس في مبيض كلور آمن على القماش.

9- القهوة أو الشاي

ابدأ بنقعها في مزيج من نصف ملعقة صغيرة من سائل غسيل الصحون وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وربع لتر من الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة. افرك البقعة بالكحول، ثم انقع الملابس مرة أخرى لمدة 30 دقيقة في ربع لتر من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من المنظف الذي يحتوي على الإنزيمات.

وإذا كانت البقعة على السجاد فابدأ بمسح السجاد بقطعة قماش جافة لإزالة أكبر قدر ممكن من القهوة. استخدم 1/3 كوب من الخل الأبيض و2/3 كوب ماء على البقعة ثم امسحها. ثم أضف كمية صغيرة من المنظف إلى منطقة البقع وامسحها مرة أخرى. وفي نهاية الأمر، قم باستخدام بخاخ لرش الماء مع وضع كومة من المناشف الورقية على البقعة وضع فوقها جسم ثقيل واتركها لتجف. ولكن في حالة انسكاب الشاي على السجاد قم بالمسح مستخدمًا منشفة ورقية ثم الماء العادي لإزاحة أكبر ممكن من الشاي. استخدم قطعة إسفنج مبللة بكمية قليلة من الماء واستمر في مسح البقعة التي سرعان ما ستختفي.

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10- آثار العرق على الملابس

تظهر من وقت لآخر بقع الإبط المزعجة على بعض الملابس وبخاصة ذات الألوان الغامقة. وللتخلص منها، إما أن تنقع البقعة في ماء بارد، ثم تنقلها إلى وعاء به مزيج من منظف يحتوي على إنزيمات وماء دافئ وتتركها لمدة 30 دقيقة تقريبًا. وبعدئذ يتم إعداد محلول يتألف من ربع لتر من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الأمونيا ونصف ملعقة صغيرة من الصابون السائل، ويتم وضع المحلول مباشرة على البقعة مع الفرك المتواصل. ويتم غسل الملابس لاحقًا في غسالة الملابس في الدورة الأكثر سخونة، ما لم يكن هناك تحذير على قطعة الملابس من استخدام المياه الساخنة، ثم اتركها تجف في الهواء.

جزء لا يتجزأ من النصائح العامة

تأكد من التخلص من أي مناشف ورقية وأي فضلات أخرى. يمكن وضع المناشف المتسخة، التي استخدمت لتنظيف البقع في كيس آخر لغسلها لاحقًا. بغض النظر عن نوع البقعة التي قمت بتنظفيها، اغسل يديك دائمًا بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء (حتى لو كنت ترتدي قفازات المخصصة للاستعمال لمرة واحدة).