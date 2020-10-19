منها تأخير أعراض الشيخوخة.. فوائد عبقرية لفيتامين B10

إن فيتامين B10‎، المعروف أيضًا باسم حمض بارا أمينوبنزويك والذي يشار إليه اختصارًا بـPABA، هو نوع فيتامين غير مشهور ينتمي إلى مجموعة فيتامينات B. ويوجد في كل من الأطعمة النباتية مثل الحبوب ومنتجات اللحوم.

فيتامين ينتج فيتامين

وفقا لما نشره موقع Boldsky الأميركي، يشتهر هذا الفيتامين الأساسي باسم "فيتامين واقي الشمس" بسبب نشاطه الوقائي ضد الأشعة فوق البنفسجية و"فيتامين في فيتامين" حيث يساعد في إنتاج حمض الفوليك (فيتامين B9) في الجسم. ولكن لأن الكمية المُنتجة تكون منخفضة للغاية، لذا فإنه يتم اللجوء بشكل أساسي في الحصول على حمض الفوليك بشكل أكبر من المصادر الغذائية.

مصادر فيتامين B10‎

تشمل الأطعمة الغنية بـ PABA الحبوب الكاملة والبيض واللحوم العضوية، على وجه الخصوص الكبد والفطر وخميرة البيرة. ويمكن لجسم الإنسان أيضًا أن ينتج بشكل طبيعي مادة كيميائية في الأمعاء بمساعدة بعض البكتيريا.



تستخدم مكملات B10 بشكل أساسي لعلاج الأمراض المختلفة المتعلقة بالجلد مثل البهاق ومرض بيروني وتصلب الجلد. ويعد هذا هو سبب إضافة فيتامين B10 إلى الكريمات الموضعية وواقيات الشمس نظرًا لفعاليتها في علاج مشاكل الجلد. ولا يتم تناول فيتامين B10‎ عادة عن طريق الفم بسبب الجدل حول بعض الآثار الجانبية التي يتسبب فيها لبعض الأجسام.

فوائد محتملة لفيتامين B10‎

1. يعالج الأمراض الجلدية: يستخدم فيتامين B10‎ على نطاق واسع لعلاج مشاكل الجلد المرتبطة بتصلب الجلد أو تغير لونه.

2. يمتص الأشعة فوق البنفسجية : أظهرت دراسة علمية أن فيتامين B10 يمتص الأشعة فوق البنفسجية بشكل فعال حيث يعمل كمرشح للأشعة فوق البنفسجية. ويوفر حماية ضد الآثار الضارة لأشعة الشمس.

3. يساعد في نمو الشعر: يرتبط استخدام مادة PABA أو فيتامين B10 على نطاق واسع بالشيب المبكر للشعر أو سواد الشعر المؤقت أو عكس شيب الشعر إلى لونه الأصلي. يحفز الفيتامين إنتاج صبغة الميلانين التي تساعد على تحديد لون البشرة والعينين والجلد.

4. يساعد في علاج العقم عند النساء: أثبتت دراسة علمية أن هناك تأثير إيجابي لحمض بارا أمينوبنزويك على التطور الجنيني. وتساعد مكملات فيتامين B10 بشكل كبير في علاج العقم عند النساء وتسهيل الخصوبة، مما يساعدهن على الحمل بشكل أسرع.

5. يعالج متلازمة القولون العصبي: يُنصح باستخدام مكملات PABA الغذائية للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي لعلاج بعض الأعراض مثل آلام البطن والإسهال والانتفاخ.

6. مضاد للحساسية: يحتوي فيتامين B10 على نشاط مضاد للحساسية ومضاد للالتهابات. ولهذا يتم إضافته للعديد من الكريمات الموضعية لعلاج الحساسية المرتبطة بالجلد، كما في حالة الأكزيما والتهاب الجلد الحاد.

7. الوقاية من الحمى الروماتيزمية: يمكن أن تسبب الحمى الروماتيزمية التهاب المفاصل والأوعية الدموية والقلب. يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لعلاج أو الوقاية من الحمى الروماتيزمية إذا كان المريض يعاني من حساسية من البنسلين.

8. يؤخر أعراض الشيخوخة : تشمل أعراض الشيخوخة المبكرة كلا من الشيب المبكر للشعر وشيخوخة الجلد. يتميز فيتامين B10 بمفعوله السحري لكل من الجلد والشعر ويعزز صحتهم بشكل إيجابي. يجعل البشرة تبدو أصغر سناً، ويمنع حروق الشمس، ويوقف تساقط الشعر، ويجعل الشعر ذا لون أغمق.

9. تحسين التمثيل الغذائي: يحتوي حمض بارا أمينوبنزويك كمركب عضوي على مجموعة أمينية ملحقة، مما يجعله يعمل بمثابة أنزيم لمساعدة خلايا الجسم على استخدام البروتين بشكل فعال ويساعد أيضًا في عملية التمثيل الغذائي.

10. تكوين خلايا الدم الحمراء: يتميز فيتامينB10 بأنه قابل للذوبان في الماء ومضاد قوي للأكسدة. يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويعالج الحالات ذات الصلة مثل فقر الدم. ويعزز سيولة الأوعية الدموية لسهولة نقل الدم والأكسجين إلى كل أجزاء الجسم.

11. علاج أمراض العيون: يشتهر فيتامين B10 أيضا باستخداماته العلاجية لأمراض العيون مثل التهاب الملتحمة أو قرح القرنية. يساعد في تقليل أعراض التهاب الملتحمة مثل التورم والألم والاحمرار والحكة وجفاف العينين.

الآثار الجانبية

تعد جرعة فيتامين B10 عاملاً مهمًا للاستخدام الآمن والفعالية. ويمكن أن تسبب الجرعات العالية من مكملات PABA الغذائية آثارًا جانبية مثل آلام المعدة والإسهال والحمى والقيء والطفح الجلدي وتلف الكبد وغيرها.

كما يمكن أن يقلل فيتامين B10 من فعالية بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية الغدة الدرقية أو الأدوية المضادة للتشنج. لذا ينصح الخبراء بضرورة استشارة طبيب قبل البدء في تناول مكملات PABA الغذائية.