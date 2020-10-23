أفضل أنواع الزيوت للمحافظة على صحة مرضى السكري

تلعب زيوت الطهي دوراً كبيراً في التأثير على مستويات الجلوكوز بالدم، لذا يتعين على مرضى السكري الانتباه إلى نوعيات الزيوت التي يتناولونها، لأنها قد تؤدي إلى رفع مستويات السكر بالدم وتفاقم الأعراض التي يعانون منها.

وتتكون زيوت الطبخ من ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية وهي الدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة، والدهون المشبعة، ويساعد النوعان الأول والثاني مرضى السكري بشكل أفضل ولكن من المعروف أن النوع الأخير يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ويفاقم المرض.

وإليكم فيما يلي 9 أنواع من الزيوت الآمنة التي تساعد في ضبط مستويات السكر بالدم وتحافظ أيضا على صحة القلب، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- زيت جوز الهند

يعتقد خبراء التغذية أن زيت جوز الهند من أفضل زيوت الطهي لمرضى السكري، وأظهرت دراسة أن زيت جوز الهند قد يدعم التوزان الطبيعي للجلوكوز ويعزز جهاز المناعة من خلال استقلاب الأحماض الدهنية، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2- زيت الزيتون البكر

تميل الوجبات المصنوعة من زيت الزيتون إلى رفع كمية صغيرة فقط من سكر الدم مقارنة بزيت الذرة، وأظهرت إحدى الإحصائيات الطبية أن زيت الزيتون مفيد في ضبط والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، ويمكن استخدام زيت الزيتون للتتبيل والطهي على حرارة منخفضة، حيث يجب تجنب طبخه على حرارة عالية والقلي باستخدامه.

3- زيت الجوز

زيت الجوز فعال ضد مرض السكري من النوع الثاني، كونه غنياً بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وأوميغا 3 والعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى أن زيت الجوز يحتوي على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك، وعند تناوله لمدة ثلاثة أشهر يساعد على تقليل سكر الدم.

4- زيت بذور الكتان

يعد هذا النوع من الزيوت آمنا جدا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث أكدت الدراسات أنه لا يؤثر على مستويات الأنسولين وجلوكوز الدم، كما أنه يعتبر أيضا مكملا غذائيا لمرضى السكر بسبب تركيزه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

5- زيت الكانولا

يستخرج زيت الكانولا من بذور اللفت، وهو نبات مزهر أصفر لامع يحتوي على كمية عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ونظرا لقلة كمية الدهون المشبعة فيه، فهو يعتبر من أفضل زيوت الطهي لمرضى السكري، كما أظهرت دراسة أن زيت الكانولا يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، مما يساعد على تحسين مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني.

6- زيت عباد الشمس

أظهرت دراسة أن زيت عباد الشمس يقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم، كما يساهم محتواه العالي من حمض الأوليك في خفض نسبة الكوليسترول الكلي بالجسم، مما يحسن بشكل مباشر مستويات الأنسولين والدهون ويمنع خطر متلازمة التمثيل الغذائي، والتي من المعروف أنها تسبب مرض السكري.

7- زيت السمسم

ربطت دراسة بين استخدام زيت السمسم وخفض ضغط الدم وزيادة مضادات الأكسدة لدى مرضى السكري، كما تشير الدراسة أيضا إلى أنه يمكن استخدام زيت السمسم بأمان مع مجموعة الأدوية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. هذا فضلاً عن كونه خيارا جيدا للطهي على درجة حرارة عالية.

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8- زيت الأفوكادو

يحتوي زيت الأفوكادو على كمية عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنه أحد أفضل مصادر حمض الأوليك الدهني، وهو من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد مرضى السكري على ضبط معدلات الأنسولين والجلوكوز بالدم.

9- زيت نخالة الأرز

يعد حمض الأوليك أهم مكونات زيت نخالة الأرز، لذا فإن تناوله يقلل بشكل كبير من إجمالي الكوليسترول في الدم، كما أنه يحسن مقاومة الأنسولين عند تناوله لمدة 50 يوما. ويستخلص زيت نخالة الأرز من الطبقة الخارجية الصلبة للأرز.