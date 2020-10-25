"بحلول أوائل ديسمبر".. فاوتشي يكشف مفاجأة عن اللقاح

في وقت ينتظر العالم أجمع على "أحر من الجمر" لقاحاً للقضاء على فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 43 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون حول العالم، أعلن خبير الأمراض المعدية الأميركي أنتوني فاوتشي الأحد أن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح أن يجري أي تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

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وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمناً وفعالاً بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".

كما أوضح أنه "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل".