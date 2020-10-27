طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

يعد التخلص من الوزن الزائد أمرًا صعبًا، خاصة في مناطق معينة من الجسم مثل الوجه. يكون تراكم الدهون في مناطق الوجه أكثر وضوحًا مما يساهم في جعل الوجه أكبر حجمًا ومنتفخًا ومستديرًا وممتلئًا.

وبحسب التقرير المنشور على موقع Boldsky الأميركي، فإنه على الرغم من أن الوجه الممتلئ يمكن أن يعطي تعبيرًا لطيفًا للوجه وربما لا يتسبب في الإصابة بأي مرض، إلا أنه يمكن أن يعكس وجهات نظر سلبية فيما يتعلق بشخصية صاحبه.

وفي كل الأحوال، إن الخبر السار هو أن هناك العديد من النصائح البسيطة والفعالة للتخلص من الدهون التي تجعل الوجه منتفخًا لدى البعض فيما يلي:

1. تمارين الوجه

تساهم تمارين الوجه كثيرًا في تقليص عضلات الوجه وإعطاء خط الفك المنحوت بشكل مثالي. تشير دراسة تجريبية إلى أن 20 أسبوعًا من تمارين الوجه أو يوغا الوجه يمكنها تجديد شباب الوجه وتحسين مظهر البشرة من خلال ضبط مستويات امتلاء منتصف الوجه وأسفل الوجه.

2. مياه الشرب

يمكن أن يساعد تناول كميات مناسبة من مياه الشرب إلى التخلص من بعض الدهون، عن طريق ملء المعدة بما يسفر عن تقليل تناول الطعام وزيادة حرق الدهون المتراكمة. يوصي الخبراء بشرب الماء قبل نصف ساعة من الوجبات، من أجل تحسين التمثيل الغذائي وزيادة حرق السعرات الحرارية.

3. تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة

ترتبط الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة والحلويات بخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن. تنخفض نسب الألياف والعناصر الغذائية الأساسية في الكربوهيدرات المكررة. يسهل هضم الكربوهيدرات المكررة مما يؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز في الجسم. تنجم مستويات الجلوكوز المرتفعة عن الالتهاب الذي ربما يسفر أيضًا عن انتفاخ الوجه. وبالطبع يتسبب الاستهلاك الزائد من الكربوهيدرات المكررة لاحتباس الماء في الجسم.

4. تمرينات الكارديو

إن التمارين الرياضية المعروفة باسم "كارديو" تعد فعالة للغاية في تقليل كتلة الدهون. تعمل هذه التمارين على تعزيز أكسدة الدهون، خاصةً عند ممارستها في الصباح. إن أداء تمارين مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات والمشي السريع يمكن أن يساعد في تقليل دهون الوجه الزائدة.

5. تقليل ملح الطعام

يتسبب الملح الزائد في احتفاظ الجسم بالمزيد من الماء، وبالتالي زيادة وزن الجسم ببعض الأرطال الزائدة. وربما يتسبب كذلك في وهم زيادة دهون الوجه عند احتباس الماء في منطقة الوجه. ولكن إذا تم الالتزام بتقليل استهلاك الصوديوم من خلال المصادر الغذائية مثل الأطعمة السريعة، تبدأ أجزاء الجسم المختلفة في النحافة.

6. النوم المنتظم والمريح

إن عدم الحصول على قدر كاف من النوم يتسبب في اضطراب الدورة اليومية، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي ويزيد من الشهية. ويؤدي إلى تناول الأطعمة في وقت غير مناسب وبالتالي زيادة السعرات الحرارية. يساعد الحفاظ على توقيت مناسب للنوم ولعدد ساعات كافية في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية الزائدة من جميع مناطق الجسم، ومن بينها الوجه.

7. تجعيد الشفاه

يساعد ممارسة تمرين تجعيد الشفاه على التخلص من الدهون المتراكمة في الوجه والحصول على مظهر شبابي. يمكن تجعيد الشفاه بإحكام والإمساك بها لمدة 10-12 ثانية وتكرار العملية لمدة 10-15 دقيقة.

للحصول على نتائج في أسبوع: هناك عدة عوامل يمكن أن تكون مسؤولة عن تراكم دهون الوجه مثل الوراثة والنظام الغذائي وقلة ممارسة الرياضة ونمط الحياة الخامل. ولكن يعتقد الخبراء أن الطريقة الأكثر فاعلية لفقدان دهون الوجه في أسبوع هي البدء بالأنشطة البدنية مثل تمارين الوجه أو تمارين الكارديو أو الرقص أو السباحة. إنها تساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع وتعطي خط الفك المنحوت بشكل مثالي.